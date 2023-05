Under nästan 20 års tid har Sanna Marin varit tillsammans med Markus Räikkönen, men under onsdagen valde paret att lämna in en skilsmässoansökan, rapporterar Iltalehti.

Paret gifte sig så sent som 2020.

– Vi ansöker om skilsmässa tillsammans. Vi är tacksamma för 19 år tillsammans och vår älskade dotter, säger paret i en Instagram-story.

Deras dotter föddes 2018.

Sanna Marin: ”Respektera vår integritet”

I sin story berättar paret att de kommer fortsätta vara ”bästa vänner” och ha mycket kontakt.

– Vi hoppas att du kommer att respektera vår integritet. Vi kommer inte kommentera saken mer, avslutar Marin inlägget.

Sanna Marin och Markus Räikkönen gifte sig 2020. Foto: MINTTU SAARNI / AP TT NYHETSBYRÅN

I början av april uppgav Sanna Marin att hon avgår som partiledare för de finska socialdemokraterna, SDP, efter förlusten i det finska riksdagsvalet.

Sanna Marin har även meddelat att hon inte ställer upp som kandidat i finska presidentvalet – det har tidigare spekulerats kring att hon kan vara en kandidat att efterträda Jens Stoltenberg som generalsekreterare för militäralliansen Nato.

