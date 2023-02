Sanktionerna mot Syrien måste lyftas, det kräver bland andra hjälporganisationen Röda halvmånen.

– Öppna vägen för oss. Vi är redo att hjälpa, säger generalsekreterare Khaled Hboubati, till Al Jazeera.

Över tre dygn har gått sedan den förödande jordbävningen ägde rum i Turkiet och omfattningen av katastrofen i nordvästra Syrien är enligt personer på plats svår att sätta ord på.

Röda Korset: Försvårar vårt arbete

Svenska Röda Korset, Röda halvmånens systerorganisation, är på plats och upplever även de svårigheterna att med att landets sanktioner.

– Sanktionerna gör det svårare för oss att utföra vårt arbete och hjälpa, säger Anders Pedersen, interna

tionell chef för svenska Röda Korset.

Sedan kriget bröt ut i Syrien år 2011 har flera sanktioner riktats mot landet. De förhindrar bland annat import av olja, mediciner och medicinsk utrustning.

– I Syrien råder det brist på bränsle, vilket gör att det blir svårt för oss att få fram bränsle till våra ambulanser exempelvis. Olika typer av medicinsk utrustning av olika karaktär finns inte tillgängliga pågrund av de allomfattande sanktionerna, säger Pedersen.

Katastrofen förvärras också av att det under många år inte gått att importera olika typer av byggmaterial.

– Givet sanktionerna har det inte funnits byggnadsmaterial som behövs för att uppföra hus som bättre kan motstå effekterna av den här typen av katastrofer, fortsätter han.

Dessutom går det inte att skicka pengar till landet. Svenskar och syrier som försöker stödja sina släktingar och hjälparbetet i de drabbade områdena kan inte skicka pengar via det internationella banksystemet.

Enda transportvägen allvarligt skadad

Den enda av USA godkända transportvägen mellan Turkiet och Syrien, känd som Bab al-Hawa, skadades så allvarligt i jordbävningen att den inte går att bruka.

– Utan Bab al-Hawa är det väldigt små chanser att gå humanitär hjälp över gränsen till nordvästra Syrien, säger Julien Barnes-Dacey, chef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid tankesmedjan European Council on Foreign Relations, till the New York Times.

Ytterligare tre vägar ska finnas men det är oklart om de hittills har levererats något bistånd de vägarna. Den första FN-konvojen ska få passera den turkiska gränsen till Syrien på torsdagen, skriver Reuters.

I december förra året röstade FN:s säkerhetsråd igenom en resolution som ska undanta hjälporganisationer från sanktionerna, men implementeringen av beslutet har inte hunnit komma på plats.

– Vi välkomnar verkligen den resolutionen, det betyder inte att problematiken är löst, men det är ett steg i rätt riktning, säger Anders Pedersen.

Jordbävningen – det vet vi ■ Natten till måndag 6/2 skedde en jordbävning med magnitud 7,8. Skalvets epicentrum var 33 kilometer utanför Gaziantep i sydöstra Turkiet och 26 kilometer från staden Nurdagi. Skalvet skedde klockan 02.17 svensk tid – 04.17 turkisk tid. ■ Över 17 000 personer har dött i hårt drabbade Turkiet och Syrien enligt AFP. Tiotusentals är skadade. Även Libanon, Jordanien, Israel och Cypern har känt av skalvet. ■ På måndagseftermiddagen höll Sveriges regering en pressträff där det meddelade att landet skickar sju miljoner kronor i stödpengar till Turkiet och Syrien. ■ UD har ingen information om drabbade svenskar, enligt presstjänsten. Däremot är ett 10-tal skrivna i drabbade områden och UD räknar också med att 100-200 svenskar befinner sig där. ■ På måndagsförmiddagen, vid 11.24 svensk tid kom ett stort efterskalv med en magnutid på 7,7. Det nya skalvet inträffade cirka 10 mil nordost om det första epicentrum. Ett inte fullt lika kraftfullt efterskalv inträffade också elva minuter efter huvudskalvet, med en magnitud på 6,7. Visa mer