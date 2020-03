Sänkta krav på skydd för vården: ”Omoraliskt”

Personal i flera olika delar av vårdkedjan larmar om brist på skyddsutrustning som visir, ansiktsmasker och handskar.

– Personal som utsätts för mycket smitta utan skyddsutrustning blir väldigt sjuka själva. De kan till och med dö, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Överläkaren: ”Det är riktigt täta dräkter som gäller”

I det här läget väljer nu regionerna att sänka kraven på skyddsutrustning vid vård av covid-19-patienter.

Tidigare gällde munskydd med hepafilter, visir, mössa, långärmad skyddsrock, handskar som tejpades fast på den långärmade rocken och gummistövlar.

– Jag tycker de tidigare kraven var adekvata med tanke på att de kom ur erfarenheter från Kina och Italien, och i Italien har de nu har ett antal sjuksköterskor och 26 läkare som har dött. Erfarenheterna säger att det är riktigt täta dräkter som gäller, säger Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Personalen ska enligt de sänkta kraven använda sig av i princip samma skyddsutrustning som vid vård av patienter med vanlig influensa, rapporterar Sveriges Radio Ekot: handskar, förkläde, munskydd och visir.

Björn Olsen: ”Jag blir jävligt förbannad när jag hör det här”

Munskydd ska inte längre vara standard, enligt de nya kraven.

– Jag blir jävligt förbannad när jag hör det här. Man ska ha klart för sig att coronapatienter med mycket virus fräser, spottar och hostar rakt ut. Och det är inte bara tre virus som åker ur dem – det är tre miljarder, säger Björn Olsen.

Om det börjar tummas på vårdpersonalens säkerhetsutrustning så riskerar smittskyddskedjan att få svaga länkar och brista, menar Olsen.

– Sjukvårdspersonalen måste skyddas till varje pris. Om vi då skulle skydda för mycket så tycker jag inte att det gör något. Better safe than sorry. Sedan kan vi rationalisera och ha intellektuella diskussioner om det här efteråt. Men att diskutera det nu, medan vi har en uppåtgående kurva... jag tycker att det är på gränsen till omoraliskt, säger Björn Olsen.

Johan von Schreeb är läkare och leder Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska institutet.

– Utrustning är en otroligt central fråga, det är a och o. Personalens säkerhet måste stå i centrum, säger han.

Smittskyddsläkaren: ”Extrem överanvändning”

Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, menar att de sänkta kraven på skyddsutrustning ökar säkerheten:

– Det har blivit en extrem överanvändning, och därför ser vi faktiskt tvärtom en patientsäkerhetsrisk och personalsäkerhetsrisk, när man använder skyddsutrustning för ofta eller i felaktiga situationer och av personal som inte är van vid skyddsutrustning, säger hon till Ekot.

Björn Olsen:

– Hon har en poäng i att personalen inte är van vid skyddsutrustning. Men då får man gå en tretimmarskurs i att använda den. Nej, jag tycker man ska hålla fanan högt när det gäller det här. Långärmat eller kortärmat kan diskuteras. Men definitivt ska de ha andningsmask, visir och heltäckande för kroppen.

Tegnell: ”Även för höga skyddsnivåer kan vara ett problem”

I torsdags förra veckan sänkte Socialstyrelsen sina krav på skyddsutrustning inom vården.

– Det är alltid så med nya sjukdomar. Det börjar med väldigt höga nivåer för att man ska känna sig riktigt säker, och när man sedan lär sig mer kan man komma fram till att det är bättre att använda utrustning på rätt sätt för ett bra skydd. Även för höga skyddsnivåer kan vara ett problem i sig, sa statsepidemiolog Anders Tegnell då till TV4.

Enligt vad Ekot erfar så kommer Folkhälsomyndigheten nu att uppdatera sina rekommendationer i enligt med regionernas sänkta krav på skyddsutrustning.

– Jag vet inte om de har pratat med de italienska läkarna. Jag har gjort det. Jag vet vad de som jobbar med covid-19-patienter i Italien och Kina har sagt, att det är av yttersta vikt att personal är ordentligt påklädda och har ordentlig skyddsutrustning. För börjar det balla ur med smittfall i vården så skvalpar det över ordentligt i samhället, säger Björn Olsen.

Vårdförbundets ordförande om personalen: ”Kan till och med dö”

Enligt Vårdförbundet kan det skapa stor oro bland personalen om bristen på skyddsutrustning leder till att man måste ge vård utan skyddsutrustning.

– Det handlar om att inte smitta runt och att inte bli jättesjuk själv. De signalerna vi får från Kina, Italien och Spanien är att den personal som utsätts för mycket smitta utan skyddsutrustning blir väldigt sjuka själva. De kan till och med dö, säger Sineva Ribeiro.

Hur säkert är det att göra egen utrustning?

– Det är inte alls lika säkert. Men det är bättre än inget alls.

Agnes Wold är läkare och professor i klinisk bakteriologi. Hon säger att det är många som missförstår vems ansvar det är att tillhandahålla skyddsutrustningen.

– Man ska inte gnälla på Folkhälsomyndigheten om detta. Det är regionernas ansvar att se till att ha ett lager av skyddsutrustning – det vet alla som jobbar i sjukvården, säger hon.

