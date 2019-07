Sanders ilskna utspel under debatten – tydliga markeringen

Bernie Sanders var jämte Elizabeth Warren en av de mest profilerade demokratiska presidentkandidaterna som deltog under den första av veckans två debatter i Detroit.

Han har länge legat på andra plats i flera opinionsmätningar efter storfavoriten Joe Biden.

Det var därför väntat att Vermont-senatorn, som blev ett namn redan inför valet 2016, skulle bli föremål för angrepp från flera av sina motståndare.

Men Sanders visade tidigt att han inte tänkte låta sig kritiseras för några av sina förslag.

Han inledde debatten genom att tydligt markera mot kongressledamoten Tim Ryan, som menade att förslag om sjukvårdssystemet Medicare for All inte skulle hjälpa fackliga medlemmar och äldre medborgare – vilket Sanders hävdade inte stämmer.

– Du vet inte det, sa Ryan.

Sanders skarpa comeback: ”Förbaskade förslaget”

Sanders fyrade omedelbart av ett skarpt svar, som blev en av de mest uppmärksammade replikerna under sändningen.

– Det vet jag visst, jag skrev det förbaskade förslaget.

Senatorns energiska sätt att uttrycka sig på – ofta med ett högt tonläge – fick senare Ryan att reagera igen:

– Du behöver inte skrika, sa Ryan till Sanders.

Senare under debatten påstod den tidigare guvernören i Colorado, John Hickenlooper, att Bernie Sanders politiska agenda skulle innebära att Donald Trump skulle få valvinsten som levererad till sig av FedEx. Hickenlooper såg hur Sanders frustrerat började höja händerna i protest och uppmanade honom:

– Upp med händerna!

Bernie Sanders började då vifta med armarna i luften.

Angreppet mot demokraterna: ”Blir lite trött”

Sanders riktade också in sig på ett av CNN:s tre ankare som ledde debatten, Jake Tapper, efter en fråga om kandidaterna ställde sig bakom att höja medelklassens skatter för att betala för Medicare for All.

– Jake, din fråga är ett typiskt republikanskt argument. Och förresten, sjukvårdsindustrin kommer att visa reklam under det här programmet, sa Sanders och gestikulerade i luften framför sig.

Under debatten leverade Sanders även ett angrepp mot de demokrater som inte ställt sig bakom det omtvistade klimatförslaget ”Green New Deal”.

– Jag blir lite trött på demokrater som är rädda för stora ideer. Republikaner är inte rädda för stora idéer.

– Tala inte om för mig att vi inte kan ge oss på fossilindustrin… inget kommer hända om vi inte gör det, sa Sanders.