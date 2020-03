Under primärvalssäsongen har nu fyra delstater röstat om vilken av kandidaterna de vill se som Demokraternas kandidat i presidentvalet i höst. Men ännu står många av delegaterna på spel – främst under supertisdagen 3 mars, då 14 delstater samt ett territorium och demokrater utomlands röstar.

Totalt står då omkring en tredjedel av delegaterna inför konventet i sommar på spel.

Detta är supertisdagen • Tisdagen 3 mars är en av de mest kritiska dagarna under primärvalssäsongen i USA, då flest delstater röstar om presidentkandidaterna inför höstens val. Utöver valdagen i november räknas supertisdagen som den viktigaste i den amerikanska valkalendern. • Under tisdagen röstar både demokrater och republikaner, men eftersom Donald Trump inte står inför något hårt motstånd riktas uppmärksamheten mot de demokratiska kandidaterna. • Delstaterna som avlägger sina röster under tisdagen är Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont samt Virginia. Även demokrater utomlands samt territoriet Amerikanska Samoa röstar. • Totalt står fler än 1 357 delegater på spel, vilket motsvarar omkring 34 procent av det totala antalet. Antalet delegater en kandidat vinner avgör vilken kandidat som röstas fram som partiets kandidat under sommarens kongress. Får ingen majoritet med minst 1991 delegater avgör superdelegaterna, som har mer frihet att rösta som de vill.

De tre delstaterna med flest delegater är Kalifornien (415), Texas (228), North Carolina (110) samt Virginia (99). • Röstningsställena stänger vid olika tidpunkter med Vermont först ut klockan 01 under natten mot onsdag svensk tid. Sist ut är Kalifornien, som stänger klockan 05 på morgonen. Visa mer Visa mindre

De tre viktigaste delstaterna, med flest delegater, är Kalifornien, Texas och North Carolina.

Nya opinionssiffror som redovisades under söndagen visar att vänsterkandidaten Bernie Sanders har ett försprång i alla tre delstater, rapporterar USA Today.

I Kalifornien låg Sanders på 31 procent framför Joe Biden på 19 procent, enligt en mätning från YouGov/CBS News.

Tv-kanalens mätning i Texas visade även på ett knappt försprång för Sanders med 30 procent mot 26 procent, samtidigt som en annan mätning från NBC News/Marist placerade Sanders på 34 procent och Biden på 19 procent. Liknande siffror redovisades av The Dallas Morning News och University of Texas at Tyler, där Sanders låg i topp med 29 procent mot tvåan Michael Bloomberg på 21 procent.

Gapet mindre i North Carolina

I North Carolina var gapet mellan Sanders och Biden mindre, med 26 procent mot 24 procent, enligt NBC News/Marist.

Samtliga mätningar gjordes dock innan Joe Biden blev lördagens stora vinnare i primärvalet South Carolina, då han fick knappt hälften av rösterna.

Biden sa under söndagen att han tror att supertisdagen kommer att bli tuff för hans del, främst i Kalifornien, men förklarade även för ABC News:

– Supertisdagen är inte slutet, det är bara början.

Bernie Sanders sa samtidigt till CBS News om att det på vissa håll ser ut att bli jämnt mellan de båda toppkandidaterna:

– Jag tror att vi har en bra chans i North Carolina.

