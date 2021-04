”Samhället sa att det som hänt mig var okej – att man fick slå och pissa på mig”

Irena Pozar träffar Gabriella Kärnekull Wolfe sex år efter att de första artiklarna om hennes fall publicerats i Expressen.

”Det är morgon och på ett badrumsgolv i södra Stockholm ligger en naken flicka som heter Tove. En 40-åring man lutar sig fram och kissar på henne. Tove är 16 år gammal, har skärsår på armarna och mår psykiskt dåligt. Hon har vid flera tillfällen sålt sex till äldre män.”

Så inleds texten om en flicka som heter Tove. Den publicerades i Expressen i april 2015 och väckte starka känslor, bland såväl experter och juridiskt sakkunniga som vanliga läsare. En anledning var att de saker som 16-åriga Tove blev utsatt för av en äldre man drogs fram i ljuset, en annan var domarna i tings- och hovrätten som friade mannen från våldtäkt.

Vad hände med Tove? Vad gör hon idag? Hur gick hon vidare från de övergrepp hon blev utsatt för som barn? Det kan Gabriella Kärrnekull Wolfe svara på.

Det är hon som är Tove.

Idag är Gabriella Kärrnekull Wolfe 23 år gammal. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”En tonåring, både besvärlig och gullig”

Idag är hon 23 år gammal och driver tillsammans med andra som har liknande erfarenheter föreningen #intedinhora, som startades under #metoo och jobbar för att ingen ska utnyttjas i sexhandel.

– När jag ser tillbaka på 16-åriga Gabriella ser jag henne som väldigt liten, både psykiskt och fysiskt. Hon är ett barn. En tonåring, både besvärlig och gullig, säger Gabriella när vi sex år efter vår första intervju ses hemma i hennes lägenhet i en Stockholmsförort.

– Jag har inga jobbiga känslor inför henne, eller den jag var då, men känner med henne. Hon gör sitt bästa, men det går ändå så dåligt.

Gabriella beskriver sin bardom som trygg. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Gabriella hade en trygg barndom, med en mamma och en pappa som hon hade en bra relation till. Fram till sjätte klass var allt normalt.

– Under sommarlovet mellan femman och sexan blev jag utsatt för en våldtäkt av en familjevän, ett annat barn.

Gabriella började chatta med män på olika forum, och det eskalerade snabbt. Hon säger att hon blev groomad dagligen från att hon var 12 år gammal.

– Männen jag chattade med gav mig bekräftelse och komplimanger, samtidigt som de sakta introducerade sexuella begrepp och handlingar. Parallellt med det ställde de frågor om hur min dag varit. De betedde sig som att de var mina kompisar, säger Gabriella.

”De betedde sig som att de var mina kompisar”, säger Gabriella om männen hon chattade med. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Var 15 år gammal första gången

En av dem som Gabriella chattade med var 40-åringen. I deras samtal beskrev han vad han ville göra mot Gabriella. Mannen köpte sex av henne vid fyra tillfällen innan det blev dags för den femte och sista träffen, som blev den absolut våldsammaste och ledde till att Gabriella av polis kördes till akuten för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm.

Av de flera hundra sidor långa journaler från BUP framgår det tydligt hur dåligt Gabriella mår. Suicidrisken finns hela tiden där i varierande grad, hon självskadar sig mer eller mindre dagligen och hemma har hon en snara utifall att ”allt skiter sig”.

Den femte träffen med 40-åringen slutade med att polis körde Gabriella till akuten för våldtagna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hon var 15 år när en man första gången köpte sexuella handlingar av henne.

– Varje gång jag skulle träffa en man fick jag panik, för jag ville ju inte ha sex, och jag visste alltid att jag gick in i en situation där jag inte hade kontrollen. Samtidigt hade jag vid det laget blivit utnyttjad av så många att jag inte såg det som att jag hade någon annan funktion i livet än detta. Och ett dåligt värde är ändå bättre än att vara värdelös.

I journalerna står det att Gabriella har ett destruktivt sexuellt beteende, och hennes psykolog på BUP gör bedömningen att såväl socialtjänst och föräldrar behöver informeras. Men mycket mer än så händer inte.

– Jag önskar att man hade markerat att det var männen jag träffade som gjorde fel, och inte jag. Att man hade förklarat att de begick sexuella övergrepp mot barn, snarare än att jag hade ett destruktivt sexuellt beteende.”, säger Gabriella.

Gabriella önskar att någon sagt att det var männen som gjorde fel. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Skjutsades till BUP av sexköparen

Den 40-årige mannen använder så mycket våld mot Gabriella i samband med sexköpet att han i hovrätten blir dömd för misshandel. Han piskar, slår och försöker med våld föra in saker i kroppsöppningar. Gabriella är vid flera tillfällen dessutom fastbunden.

– Det var en normaliseringsprocess som gjorde att jag fick en helt skev bild av våld, sex och samtycke. Men ingen markerade att det inte var normalt. Äldre män köpte våldsamt sex av mig, men ingen polisanmälde det. Ingen bröt normaliseringsprocessen. Ingen förklarade ens att det var övergrepp jag var med om, eller att man kunde polisanmäla.

I samband med polisutredningen framkommer det också att en annan äldre man i samband med sexköp vid flera tillfällen kört Gabriella till hennes psykolog på BUP för att hon inte skulle riskera att bli sen.

”Äldre män köpte våldsamt sex av mig, men ingen polisanmälde det.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Samtidigt som allt detta pågick kämpar Gabriella med att orka och våga gå till skolan. Hon får svårare och svårare med det sociala, och hennes föräldrar gör allt för att finnas där. De är med henne dygnet runt och pappan hyr en bil för att kunna köra Gabriella till och från skolan. De har koll på hennes mobil, dator och håller ständig kontakt.

– Jag skämdes väldigt mycket inför mina föräldrar, och reagerade med ilska. När de försökte prata med mig höll jag för öronen, och ibland vägrade jag vara i samma rum som de, jag skrek och sparkade om de närmade sig.

Gabriella reagerade med ilska när hennes föräldrar försökte prata med henne. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

När utredningen mot 40-åringen påbörjades framkom det att han även hade bilder och filmer två andra personer, en 13-årig flicka och en ung kvinna av okänd ålder. Han dömdes för barnpornografibrott och sexuellt ofredande mot 13-åringen, samt för våldtäkt mot den unga kvinnan. Det kanske inte hade hänt utan Gabriella.

– Det känns faktiskt bra, än i dag. Det har gjort det lite mer värt det.

40-åringen dömdes av tingsrätten på 13 av 30 åtalspunkter. För handlingarna han begick mot Gabriella dömdes han för barnpornografibrott och köp av sexuell handling av barn vid fem tillfällen. För det han utsatte en av de andra målsägande för dömdes hann även till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, och för ytterligare fall av barnpornografibrott. Samtidigt frikändes mannen för misshandel, grov misshandel, grov våldtäkt och fyra andra fall av våldtäkt.

40-åringen dömdes av tingsrätten på 13 av 30 åtalspunkter. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Domen tog ifrån henne rätten att berätta

Påföljden blev ett års fängelse samt skadestånd till två av de tre flickorna.

I hovrätten dömdes mannen även för ett fall av våldtäkt, men frikändes på punkten ”sexuellt övergrepp mot barn” för det han utsatte 13-åringen för. Straffet skärptes även till 3 års fängelse.

16-åriga Gabriella kände en stark oro inför polisutredningen och kommande rättegång, och skulden över att ha satt någon i häktet var stor. Än i dag kan hon ofta känna att den rättsprocess hon gick igenom i samband med att 40-åringen greps inte var värd det.

– Jag tänkte att om han blir dömd så är det värt det, men han blev ju inte dömd för våldtäkt. För mig var det som att den domen tog ifrån mig rätten att berätta om det jag varit med om med mina egna ord. Jag kunde inte berätta för nära och kära att jag blivit utsatt för en våldtäkt, för det var ju ingen våldtäkt utan BDSM-sex. Jag kunde inte berätta för vården att jag varit med om en traumatiserande händelse som gav mig alla symptom på PTSD, för det är ju inget traumatiserande med frivilligt sex. Det kändes som att domen blev ett facit på vad som hade hänt, medan mina känslor blev en lögn. På många sätt tror jag att min läkningsprocess hade blivit enklare om jag hade sluppit rättsväsendets stämpel.

Gabriella kände att domen tog ifrån henne rätten att berätta, eftersom mannen inte dömdes för våldtäkt. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Första steget: Polisens bemötande

– Som brottsoffer bär man inget ansvar, inte ens för att anmäla. Man måste tänka på var man själv skulle må bäst av. Och som rättsväsendet ser ut i dag är det inte nödvändigtvis en anmälan som man kommer må bäst av. Vill vi att utsatta ska anmäla så måste systemet förändras, för det nuvarande funkar inte. Inte för oss brottsoffer, säger Gabriella.

Men vad kan göras för att brottsoffer ska känna att det faktiskt är värt det, värt att anmäla och möta sin förövare i rättssalen?

Ett första steg, menar Gabriella, är polisens bemötande. Det måste vara fritt från fördomar och skammande.

– Just känslan av skam hos den som är utsatt är ett sorts skydd för gärningsmannen. Skäms man så berättar man inte.

”Vill vi att utsatta ska anmäla så måste systemet förändras, för det nuvarande funkar inte. Inte för oss brottsoffer.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Och det gäller inte bara polisen. Skammen inför att ens familj och vänner ska få veta är stor.

– Man kan inte bara säga till ett barn ”skicka inte nakenbilder”, barn kommer utforska sin sexualitet ändå. Om ens föräldrar säger ”du får inte röka”, så kommer man att smygröka. Det får inte bli så att det man gör på internet är i smyg. Och det räcker inte att säga ”du får inte lägga ut ditt riktiga namn och dina kontaktuppgifter på nätet”. Då läggs allt ansvar på barnet, säger Gabriella.

Det handlar i stället om att förklara riskerna, och var tydlig med att det är den som frågar efter bilder eller kontaktuppgifter som gör fel - inte barnet, menar Gabriella,

– Vad som än händer får barnet aldrig känna att det är barnets fel, det är andra som har gjort något dumt - inte barnet.

”Man kan inte bara säga till ett barn 'skicka inte nakenbilder', barn kommer utforska sin sexualitet ändå.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Tycker att han skulle ha dömts

Men, lägger hon till, för att fler ska anmäla gäller det också att ha en lagstiftning som gör att förövare faktiskt blir dömda.

– Med i slutändan handlar det ju om att fler måste bli dömda för sexualbrotten de begår, annars är det svårt att hitta motivation att gå igenom det här som offer.

I det avseendet har samtyckeslagen som infördes 2018 haft en effekt. I juni förra året rapporterade BRÅ en stor ökning av fällande domar för våldtäkt. 2015, året som 40-åringen frias från våldtäkt på Gabriella, utfärdas totalt 156 fällande domar för våldtäkt och grov våldtäkt. 2019 är siffran 321, samt 12 fall av oaktsam våldtäkt. Det är fler än dubbelt så många.

”Vad som än händer får barnet aldrig känna att det är barnets fel, det är andra som har gjort något dumt - inte barnet.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Om det som hände Gabriella hade hänt i dag hade domen kunnat se annorlunda ut, säger flera advokater som Expressen talar med. De är överens om den 40-årige man som köpte sex av Gabriella sannolikt hade kunnat dömas för oaktsam våldtäkt. Han borde alltså ha förstått att Gabriella inte deltog frivilligt.

– Jag tycker att han skulle ha dömts för uppsåtlig våldtäkt. Jag tycker inte att man kan påstå att jag deltog frivilligt eller att en normalbegåvad vuxen människa kan ha uppfattat det så, säger Gabriella.

Under den 40 minuter långa film som 40-åringen spelade in och som användes som bevis under rättegångarna ser man flera gånger hur Gabriella skriker, sprattlar och gråter. Hon kniper ihop benen och skakar på huvudet. Under filmens gång säger hon ja en gång.

– Väger ett ja tyngre än tio nej, frågar Gabriella.

Delgivandet om misstanke mot mannen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

En person som man fick slå 139 gånger

Tingsrättens och hovrättens delvis friande domar har präglat Gabriellas liv, nästan mer än övergreppet i sig. Hon tolkade både utfallet och resonemanget i domarna som att ett kvitto på att det som hände berodde på henne, något hon gjort. Länge försökte hon acceptera att hon hade ett ansvar för det som hände, att det var hennes fel. Det var också en bidragande orsak till att hon fortsatte sälja sex.

– Varför inte? Samhället sa ju att det som hade hänt mig var okej. Att jag var en person som man fick slå 139 gånger och pissa på. Min bild av mig själv som någon som inte var värd mer än det här förstärktes bara av samhällets bemötande.

När hon flera år efter händelsen sökte sig till traumabehandling skrev hon i mejlet till terapeuten: ”jag skulle vilja ha hjälp med saker som hänt på grund av mitt självskadebeteende”.

– Det var inte jag som hade blivit utsatt, utan jag hade utsatt mig själv – så tänkte jag väldigt länge.

”Min bild av mig själv som någon som inte var värd mer än det här förstärktes bara av samhällets bemötande.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Idag finns en diskussion om att sex kan användas i syfte att skada sig själv, som ett självskadebeteende. Gabriella har själv varit positiv till att det hon gjorde som tonåring beskrivs som det.

– När jag erbjöds en förklaring, när jag fick höra att det jag gjorde med äldre män var ett sätt att självskada accepterade jag det. Det var skönt att få en förklaring.

Nu känner hon inte längre så.

– Det är som att säga att kvinnor som stannar i en våldsam relation har ett självskadebeteende. Men det gör vi inte, för det skulle lägga ansvaret på fel person.

Och det är precis det som händer, menar Gabriella, när man pratar om det hon blev utsatt för som ett självskadebeteende.

”När jag erbjöds en förklaring, när jag fick höra att det jag gjorde med äldre män var ett sätt att självskada accepterade jag det.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Behövde bli skyddad från honom

– Det var ju han som gjorde det, det var inte ett problem hos mig som behövde behandlas bort utan jag behövde bli skyddad från honom.

Idag använder Mikamottagningarna, dit personer som har sex mot ersättning eller ett sexuellt destruktivt beteende kan vända sig, en modell som Gabriella kommit på för att förklara just sex som självskada. I modellen ser man två cirklar, i den ena står det ”sexuella övergrepp” och i den andra ”självskadebeteende”. Där cirklarna möts står det ”sexuellt självskadebeteende”. Modellen syftar till att visa att det måste finnas någon som begår övergreppen mot en för att den typen av självskada ska kunna finnas.

– Den visar att sexet inte är ett självskadebeteende, men kan fungera som ett sådant. Modellen klargör att det rör sig om ett sexuellt övergrepp, men man skulle egentligen behöva komma på ett bättre begrepp än ”sexuellt självskadebeteende”.

Gabriella har prisats för sitt arbete. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Trots att Gabriella kommit långt, prisats för sitt arbete med att genom #intedinhora hjälpa andra i samma situation som hon själv befunnit sig i och opinionsbildat för bättre lagstiftning när det gäller till exempel barnpornografibrott, och än i dag kan hon fortfarande bli arg när hon tänker på det.

– När man har varit med om något som jag var med om vill man ha bekräftelse på att det var så hemskt som jag upplevde det. Man vill att någon ska säga att du är värd mer, det är inte ditt fel, och du förtjänar skydd och trygghet som alla andra barn, säger Gabriella.

”Det var ju han som gjorde det, det var inte ett problem hos mig som behövde behandlas bort utan jag behövde bli skyddad från honom.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hur hade livet sett ut?

Vem hade Gabriella varit utan allt trauma?

Hur hade Gabriellas liv sett ut i dag om inget av det här hade hänt? Om inte män hade groomat, utnyttjat och slagit henne. Om hon hade mått bra som tonåring, och oroat sig för prov och olycklig kärlek i stället för vad vuxna män skulle göra med henne.

– Jag blir irriterad när folk säger ”allt som hänt dig har gjort dig till den du är idag”, vad säger att jag inte hade kunnat vara här ändå, men utan allt trauma? Jag kanske hade varit statsminister!

Gabriella pluggar just nu till psykolog, och på kylskåpet hemma i hennes lägenhet sitter post it-lappar som utgör stommen i den bok hon skriver just nu.

– Den jag är i dag är jag inte tack vare, utan trots det som hände.

Gabriellas böcker. Nu skriver hon på en egen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Totalt har Gabriella anmält män som begått övergrepp på henne sju gånger. Av dessa har tre män blivit dömda för olika typer av sexualbrott och till att betala skadestånd . Skadestånden, tillsammans med andra faktorer, gjorde att hon tog en paus från att sälja sex. Hon behövde inte längre pengar, och hon hade fått en hund, vänner, bra betyg i skolan och under en period skydd från köparna. Enligt Gabriella bröt det normaliseringsprocessen och gjorde att hon kunde utveckla en annan bild av sig själv och sitt liv. Pausen blev permanent och det har nu gått flera år sedan en man köpte sex av henne.

Men samtidigt förlorade Gabriella möjligheten till normala tonår, och flera år av sitt liv - det är så hon beskriver det. Än i dag kan hon inte ha kärleksrelationer. Hon vet inte om hon någonsin kommer kunna det.

– Jag kan inte ens tänka på det. Jag är helt ointresserad, jag hör inte ihop med kärlek. Det känns tråkigt att gå miste om det alla andra pratar om.

Det har nu gått flera år sedan en man köpte sex av Gabriella. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hennes tillit till män, eller bristen på den, är något hon måste handskas med ofta.

– Jag är misstänksam mot män, jag vet ju inte vem som gör vad och mot vem. Det är jobbigt att känna så, jag vill inte känna så. Jag måste ju träffa män i olika sammanhang, men jag försöker hålla dem på en armlängds avstånd, säger Gabriella.

Samtidigt poängterar hon att hennes misstänksamhet mot män och det faktum att hon inte kan ha en kärleksrelation är hennes minsta problem.

– Det är något jag kanske kan få hjälp med så småningom i traumabehandlingen, men det är inte aktuellt just nu.

Ett annat problem är att hennes brist på tillit till andra, och då framför allt män, blir större ju äldre hon blir. Det har varit vuxenvärlden som gång på gång svikit henne, och nu är hon en del av den.

– Det blir värre för varje år. För varje år som går blir män i min närhet ett år närmare 40 år. Det är svårt att hantera.

Expressen har haft kontakt med den 40-åriga mannen, men han avböjer att kommentera uppgifterna i reportaget.

Irena Pozar träffar Gabriella Kärnekull Wolfe. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Tingsrättens dom: ■ 40-åringen dömdes för: Sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering vid två tillfällen, köp av sexuell handling av barn vid fem tillfällen, sexuellt ofredande, och fyra fall av barnpornografibrott. Påföljden blev ett års fängelse samt skadestånd till två av de tre målsägande. ■ Mannen frikändes samtidigt för: Misshandel, ett fall av sexuellt ofredande, grov misshandel, grov våldtäkt och fyra andra fall av våldtäkt. Visa mer

Hovrättens dom: ■ Mannen dömdes i hovrätten för misshandel mot Gabriella, och tingsrättens rubricering av ”barnpornografibrott” skärptes till ”grovt barnpornografibrott”. ■ Mannen dömdes också för våldtäkt på en annan ung kvinna. ■ Mannen frikändes på punkten ”sexuellt övergrepp”, som han dömdes för i tingsrätten. ■ Även skadeståndet till två av målsägande blev högre. ■ Straffet skärptes från ett till tre års fängelse. Visa mer

Så många köper sex i sverige ■ En av tio svenska män har någon gång köpt sex. ■ Bland unga män i ålder 16 - 29 år har 5 procent någon gång köpt sex. ■ Männen som köper sex finns i alla socioekonomiska grupper, men män som köper sex har oftare arbete som huvudsaklig sysselsättning och en lön på över 35 000 kronor i månaden. ■ 80 procent av män som köper sex gör det utomlands, till exempel i samband med tjänsteresor. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

Samtyckeslagen ■ Sedan 1 juli 2018 har Sverige en våldtäktslagstiftning som bygger på avsaknad av frivillighet, i stället för inslag av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. ■ Samtidigt infördes två nya brott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att en gärningsperson kan dömas för de sexuella handlingar hen genomför med någon, om det är så att gärningspersonen borde ha insett att den andra personen inte deltar frivilligt. Källa: Åklagarmyndigheten Visa mer

#intedinhora #intedinhora startade som ett metoo-upprop men är idag en förening där personer med erfarenhet av sexuell kommersiell exploatering arbetar för att ingen människa ska utnyttjas i sexhandeln. Nätverket arbetar stödjande, informerande och opinionsbildande. Följ deras arbete här: https://www.instagram.com/intedinhora/?hl=sv Visa mer