Salman Rushdie har mist synen på ena ögat

– Han fick tre allvarliga hugg i nacken, och ytterligare femton i bröstet och överkroppen. Så det var en brutal attack, säger Wylie.

Wylie vill dock inte svara på frågan om huruvida Rushdie fortfarande befinner sig på sjukhus:

– Jag kan inte ge någon information kring var han befinner sig. Han kommer att överleva, det är det enda viktiga.

Det var under ett framträdande i Chautauqua i delstaten New York som Salman Rushdie plötsligt attackerades på scenen av en man i publiken. Mannen greps av polis och är nu åtalad, men brottsutredningen i fallet involverar så mycket material att åklagaren i början av september begärde mer tid.

Levt under dödshot

Den åtalade har tidigare i en intervju från fängelset med The New York Post sagt att han ogillade Rushdie och ”var förvånad över att författaren överlevde”.

Rushdie har under mer än 30 år levt under dödshot sedan landets dåvarande andlige ledare, ayatollah Khomeini, 1989 utfärdade en fatwa mot honom efter publiceringen av romanen ”Satansverserna”. I nio år tvingades Rushdie leva under ständigt beskydd.

LÄS MER: Familjens första ord efter knivattacken på Rushdie

LÄS MER: Salman Rushdie attackerad på scen i New York

Se mer