AP:s reporter på plats ska ha bevittnat hur en man stormade scenen och började att ”slå eller hugga” Rushide samtidigt som han introducerades inför en föreläsning.

Enligt AP ska Rushdie ha fallit alternativt lagts ned på golvet. Mannen som gick till attack ska ha omhändertagits.

Skadeläget är okänt. Enligt Daily Mail ska blodstänk ha varit synliga på scenen efter attacken. Ett vittne berättar för tidningen att Rushdie lyckades gå av scenen med hjälp av andra.

Den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie publicerade romanen ”Satansverserna” 1988. Irans ayatollah Ruhollah Khomeini utfärdade en fatwa, en dödsdom, mot Rushdie då boken ansågs vara blasfemisk och häda islam. Enligt AP gick den iranska regimen ut med en belöning på tre miljoner dollar för den som dödade författaren. Rushdie själv avfärdade dock uppgifterna och menade att ingen faktiskt var ute efter att döda honom.

Salman Rushdie gick under jord efter fatwa

Rushdie har sedan fatwan uttalades mer eller mindre ständigt levt under dödshot. Han levde under jord under ett drygt decennium. Senare iranska regeringar har tagit avstånd från Khomeinis uppmaning.

I sina memoarer ”Joseph Anton” skriver Rushdie om hur det är att leva med en fatwa utfärdat mot sig. Titeln är den pseudonym Rushide gick under när det var som värst och är en kombination av författarna Joseph Conrad och Anton Tjechov.