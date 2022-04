En kvinna i 50-årsåldern och en man i 60-årsåldern dömdes nyligen i ett av de största svenska kopplerifallen någonsin.

I P1 Dokumentärs miniserie om svensk sexhandel, av reportern Pernilla Wadebäck, framkommer detaljerad information om fallet och de sexköpande männen.

– Han (en av männen) har fru och två små barn hemma. Hon står vid spisen och gör fredagsmiddagen när han anländer hem och har kommit från den här toaletten precis innan, berättar polisen Peter Sundblad om en av sexköparna i del tre av dokumentären.

Thaimassage – med ”happy endings”

Hösten 2021 har en kvinna i 50-årsåldern byggt upp en omfattande thaimassageverksamhet i Västsverige – med tolv salonger i Göteborg och en i Skövde.

Innanför väggarna erbjuds kunderna sexuella tjänster som exempelvis ”blowjob och happy ending”.

Polisen har där och då fått in flera anmälningar om thaimassagesalonger där kunder har erbjudits att köpa sex.

Snart inser de att salongerna hör ihop och att allt drivs av en thailändsk kvinna i 50-årsåldern. Till sin hjälp har hon en man i 60-årsåldern som har ett högavlönat jobb på ett företag där han tidigare varit vd.

Sex manliga poliser får nu ett udda tjänsteuppdrag. De ska civilt boka massage på de olika salongerna. Där får de allt svart på vitt.

– Kommer erbjudandet så dokumenteras detta, och man tackar så klart nej, men kommer inte erbjudandet så är det ingenting som provoceras fram, säger polisen Sara Svensson i P1 Dokumentär om uppdraget.

Stor razzia mot salongerna

I oktober 2021 gör sig 100 poliser redo för att utföra en razzia mot de 13 thaimassagesalongerna samtidigt. Insats Atlet, som de har valt att kalla den, ska sättas i verket.

När polisen stormar in försöker en kvinna spola ner en flaska glidmedel och kondomer i toaletten.

Ett 20-tal kvinnor körs i väg för förhör. De är rädda för att deras enda inkomstkälla kan vara på väg att försvinna.

– De som säljer sex, det är oftast väldigt mycket skam och skuld. Och oavsett varför man är där är pengarna väldigt viktiga. Det är svårt att få de här kvinnorna att prata, säger polisen Sara Svensson.

På salongerna skyltas det med att de inte säljer sex – men polisens fynd ska visa något helt annat. Bland annat spermafläckar på väggar och sängar, vilket upptäcks genom UV-lampor.

Den 50-åriga kvinnan fångas på bild av polisens spejare. Foto: Polisen

”Varit ett sätt att överleva”

Den 50-åriga ägarinnan grips i Göteborgs skärgård. Den 60-åriga mannen på sin arbetsplats. De åtalas för grovt koppleri.

Först då kommer massagearbetarnas arbetsvillkor slutligen fram, vilket också skildras i dokumentären. Långa arbetsdagar där de inte får någon timlön utan betalt per kund. Under pandemin har de kanske bara kommit upp i 300 kronor per dag. Att sälja sex har varit ett sätt att överleva, menar åklagaren Thomas Ahlstrand.

I tingsrättens dom framgår det att det har rört sig om tusentals sexköp på salongerna. I början av 2022 döms kvinnan till tre år och tre månaders fängelse samt utvisning för grovt koppleri. Den domen har överklagats till hovrätten. Mannen i 60-årsåldern döms till ett och ett halvt år för medhjälp, vilket han har valt att acceptera.

”Det slår en hårt”

Ingen av sexköparna har dock åkt fast. Bevisbördan är helt enkelt för svag. Men i slutet av 2021 konfronterar polisen drygt 60 män i en prostitutionshärva där alla har köpt sex av samma kvinna, något som GT:s Claes Petersson tidigare granskat och rapporterat.

En av dem är en man i en mellansvensk stad. Kvinnan som säljer sex åker runt på turné och har redan varit hos två män under dagen. Hon går in på en handikapptoalett med den tredje mannen.

De är inne i tolv minuter. Sen går de ut. En i taget.

Men polisens spanare har sett dem. De följer efter mannen som bara några minuter efter att han har lämnat köpcentret är hemma. Han har fru och två små barn. Frun står vid spisen och lagar fredagsmiddag när han anländer hem.

– Vi får ju anstränga oss för att inte bli moralpoliser, för det är ju inte det vi utreder. Men det slår en hårt. Man är inte alltid stolt över det manliga släktet, säger Peter Sundblad vid polisen i Skaraborg.