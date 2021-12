Sålde kemikalier som bantningspiller – 33 dog

Industrikemikalien Dinitrofenol, DNP, används bland annat som växt- och insektsgift men också som skydd mot röta. Ämnet har också konstaterats förbränna fett och användes i USA, till och med 1938, som bantningskur – innan ämnet förbjöds för mänsklig konsumtion sedan man upptäckte dess toxiska verkningar, skriver Livsmedelsverket.

25-årig britt döms

Nu har en brittisk man, 25-årige Jack Finney, dömts till 28 månaders fängelse för att han under flera års tid, under 10-talets andra hälft sålt DNP som just bantingspiller på ”dark web”, rapporterar Daily Mail.

Finney hade sålt kemikalien till såväl europeiska som amerikanska kunder och när polisen hälsade på hos honom, genom en husrannsakan hittades flertalet produkter med DNP.

– Vi välkomnar dagens dom, som skickar en stark signal till alla som försöker profitera på den illegala försäljningen av den här livsfarliga substansen, kommenterade Reginald Bevan biträdande chef för utredningssektionen på brittiska livsmedelsverket, FSA, i ett pressmeddelande.

Marknadsförs mot kroppsbyggare

FSA konstaterar att det inte finns någon säker dosering av DNP och att kemikalien inte ska konsumeras som bantningskur.

Industrikemikalien kopplas till 33 dödsfall i Storbritannien och under senare år har flera personer kommit att dömas för försäljning av kemikalien. Enligt Daily Mail riktar lejonparten av den illegala försäljningen in sig på kroppsbyggare.

