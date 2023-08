USA:s expresident Donald Trump åtalades på tisdagskvällen för tredje gången. Denna gång för sitt agerande efter valresultatet 2020 och under attacken mot Kapitolium.

Han åtalas på fyra punkter för att ha försökt omkullkasta eller förändra valresultatet genom att medvetet sprida lögner om valfusk – och lögner om att det egentligen var han som vann valet.

Saftiga prislappen – 222 miljoner

Trumps kommitté som samlar in pengar från donationer för att stödja hans kampanj har gått ut med att de har spenderat hela 222 miljoner i svenska kronor på advokatkostnader under det första halvåret i år. Pengarna har även använts för att betala vittneskostnader i fallen. Under hela förra året spenderade de bara 169 miljoner kronor på juridiska avgifter.

Trumps team anser att pengarna som spenderas på att försvara honom är nödvändiga för hans kampanj för omval.

– För att bekämpa dessa avskyvärda handlingar från Joe Bidens kumpaner och för att skydda dessa oskyldiga människor från den ekonomiska ruinen – och förhindra att deras liv fullständigt förstörs – bidrog PAC till deras advokatkostnader för att säkerställa att de har representation mot olagliga trakasserier, säger Steven Cheung till CNN.

Kampanjexperten: ”Aldrig sett något liknande”

Paul S Ryan, expert på kampanjfinansiering, säger att det inte är olagligt och att det är upp till donatorerna att bestämma hur de vill använda sina pengar.

– Jag har aldrig sett något liknande. Det finns ingen juridisk fråga. Det är egentligen bara en fråga för hans givare: Vill de finansiera advokater?, frågar han sig.

– Min uppfattning är att om du ger pengar till Trump 2023, så är du okej med det, säger han till Washington Post.

Tredje åtalet mot Trump – här är de tidigare

Detta är tredje åtalet mot Trump. I mars åtalades han för mer än 30 fall av bokföringsbrott.

I juni åtalades Trump även för sin hantering av hemligstämplade handlingar. Trump tog med sig flera handlingar, vissa av dem stämplade som topphemliga, hem efter att ha blivit bortröstad som president.