Coronaviruset har satt stopp för större folksamlingar vilket innebär att firanden av olika slag påverkas.

En av de mest omdiskuterade frågorna i detta har varit om studenten kommer att kunna firas och i så fall hur.

På tisdagseftermiddagen höll utbildningsminister Anna Ekström, S, och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson en presskonferens med anledning av årets studentfirande.

Man öppnade då upp för mindre utspring, men bara om skolor, anhöriga och elever förhåller sig till särskilda regler. Däremot meddelande Johan Carlson att det inte är tillåtet med stora gemensamma samlingar eller parader.

Inte heller studentflak är tillåtet.

För flera avgångsklasser innebär detta att man måste avboka ett sedan flera månader sedan bokat – och betalat – studentflak.

Vill ha mer pengar tillbaka

Sadeq Yawari, 20, går sista året på Drottning Blankas gymnasieskola i Örebro. Hans klass bokade studentflak redan i mitten av januari.

Totalt kostade flaket, inklusive ljudsystem, 25 490 kronor. De drygt 20 eleverna i klassen betalade 1 342 kronor var ur egen ficka.

– När vi beställde flaket fick vi ett bekräftelsemejl, men det stod inte med några regler där. Vi hade ju räknat med att ta studenten så vi hade inte tänkt ångra oss angående bokningen, men sedan kom coronaviruset, säger Sadeq Yawari.

På onsdagsmorgonen fick klassen ett mejl från Sveastudent, företaget som de har bokat flaket genom, att de med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte längre kan köra studentflaken som planerat.

I mejlet framgår att Sveastudent betalar tillbaka en tredjedel av priset, alltså närmare 8 500 kronor. Eleverna i Sadeq Yawaris klass får då cirka 425 kronor var tillbaka.

– För mig som precis flyttat hemifrån, bor själv och ska fixa allting ekonomiskt är det svårt när man förlorar så mycket pengar, säger Sadeq Yawari.

Han menar att företaget har betalat tillbaka för lite pengar till studenterna.

– Studenter är väldigt sårbara i det här fallet, det är väldigt mycket pengar det handlar om för oss, säger Sadeq Yawari och fortsätter:

– Jag köper att det inte blir någon vanlig student, men inte att jag ska förlora mina pengar på att inte få åka flak.

Så säger företaget om pengarna

Enligt köpvillkoren hos Sveastudent gäller alltid 14 dagars ångerrätt, avbokar man senare än så tillkommer en avbokningsavgift där summan varierar beroende på vilken månad det är.

Men från och med den första april får man ingenting tillbaka på sitt köp enligt det ordinarie bokningsavtalet.

Dock har Sveastudent, i och med den rådande coronakrisen, valt att återbetala en tredjedel av den totala summan.

I ett mejl till Expressen skriver Sveastudent:

”Vi lider verkligen med studenterna i detta och det finns ingen vinnare i detta. Vi alla är tyvärr förlorare tillsammans. Vi har många klasser som är väldigt tacksamma för att vi har erbjudit pengar tillbaka medan andra klasser har tagit det lite sämre. Men man får ha i åtanke att vi har ett avtal att gå efter och det är många studenter medvetna om. Vi kan förstå deras frustration men inte kritiken mot oss då de godkänt dessa villkor.”

Sveastudent fortsätter:

”Majoriteten av våra bokningar görs mellan augusti-december, så fort en bokning kommer in så börjar det administrativa jobbet för oss. Vi har personal som måste hantera alla bokningar, telefonsamtal, och mail. Vi har precis som andra företag utgifter under hela året som t.ex. hyror, löner, skatt, inventarier (högtalare, elverk etc), webbsideunderhåll, domänkostnader, telefonväxel, marknadsföringskostnader etc.”

LÄS MER: Unga kan bli vinnare på bostadskrisen

Studenterna får dansa på flaken: ”Ska bli kul”