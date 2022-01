Sabunis krav: Förbud mot kusinäktenskap

Kampen mot hedersförtryck är sedan många år en av Liberalernas viktigaste profilfrågor. På fredag när minnet av mordet på Fadime högtidlighålls med bland annat kransnedläggning vid graven i Uppsala hålls även en extra riksdagsdebatt om hedersrelaterat våld och förtryck, på Liberalernas initiativ.

Fadime Sahindal, som gjorde sina egna livsval i strid med släktens påbud, framträdde själv i riksdagen några månader före mordet. Hon berättade då bland annat hur hon vägrat gå med på familjens och släktens krav att hon skulle åka till deras hemland Turkiet och gifta sig med en kusin, vilket systrarna hade gjort.

– Kusinäktenskap är ofta en fråga om tvångsäktenskap inom släkten, säger Juno Blom, numera Liberalernas partisekreterare men tidigare nationell samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Många lovas bort inom släkten redan när de är små. Stark social kontroll i kombination med hot om våld gör det sedan i stort sett omöjligt för paret att vägra giftermål. Det gäller även rätten att skilja sig.

Löfven: ”Plus och minus”

Liberalerna har flera gånger under det senaste året krävt svar i riksdagens kammare från flera statsråd i S-MP-regeringen, inklusive förre statsministern Stefan Löfven, om regeringen är beredd att utreda ett förbud mot kusinäktenskap. Alla ministrar har svarat undvikande eller inte alls. Löfven sa den 17 juni att han ser ”klara problem” med att genomföra ett förbud.

– Då måste man nog diskutera det i grunden, i botten. Man måste fundera igenom vad får det för konsekvenser? Vad beror det på att vi haft den här lagstiftningen under så många år? För den har varit diskuterad tidigare. Det finns plus och minus med all lagstiftning, sa Löfven.

Bristen på tydlighet från regeringen är symtomatisk, menar Sabuni.

– För 20 år sedan när man tog upp de här frågorna möttes man av anklagelser om rasism. I dag erkänner alla problemet, men regeringen gör inte mycket åt det. Nu råder tystnad i stället, säger Nyamko Sabuni.

Liberalernas krav på förbud mot kusingifte skulle också innebära att redan ingångna kusinäktenskap skulle ogiltigförklaras i Sverige. Partiet har inte förankrat sitt förslag om att utreda ett förbud i den övriga oppositionen men kommer att söka stöd och driva frågan där, om regeringen inte reagerar på kravet.

Ifrågasatt sedvänja

Det är ingen som vet hur vanligt det är med kusinäktenskap i Sverige.

– Det vi kan se i registren är att i befolkningen med rötter i Sverige är kusingiften mycket ovanliga, säger statistikern Erling H Lundevaller som forskar om åldrande och demografi vid Umeå universitet.

– Men det är nog troligt att invandrargrupper mer följer sina ursprungsländers mönster. Ofta väljs partner från hemländerna och då kan det misstänkas att mönstret kvarstår, men det syns inte i de svenska registren.

Enligt Erling H Lundevaller beräknas 30-40 procent av giftermålen i exempelvis Syrien ske mellan tremännningar eller närmare. Sedvänjan är vanlig i Mellanöstern, Centralasien och norra Afrika men ifrågasätts allt mer. Bland annat avråder den turkiska religionsmyndigheten Diyanet från kusingifte.

Kusinäktenskap är helt förbjudna i Kina och i många delstater i USA. I Danmark motarbetas företeelsen och i Norge fattades beslut om ett förbud i fjol.

– Sverige har varit en progressiv röst för barns och kvinnors rättigheter. Vi var först med att förbjuda aga, till exempel. Nu måste vi ta strid för alla barns och ungas rätt till frihet, säger Juno Blom.

LÄS MER: Hon flydde sitt bröllop – ovanligt rättsfall om tvångsgifte

LÄS MER: Kalldusch för MP efter sortin från regeringen

LÄS MER: Viktor Barth-Kron: Är det verkligen bara Ulf Kristerssons fel?

Inslag från 2020: