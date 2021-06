Så tycker svenskarna om att det kan bli extraval

1. Regeringen har fallit – vad tycker du om läget i politiken just nu?

2. Tycker du att ett extraval ska utlysas?

3. Skulle du rösta i ett eventuellt extraval?

Helgi Felixson. Foto: Samuel Abrahamsson

Helgi Felixson, 65, dokumentärfilmare, Kungsholmen:

1. Det är lekstuga och bristande ansvar att göra det här nu. De borde fokusera på andra saker som exempelvis miljön.

2. Nej absolut inte, det är galet att ha det nu ett år innan nästa års val.

3. Ja det skulle jag göra.

Ewa Andersson. Foto: Samuel Abrahamsson

Ewa Andersson, 60, behandlingsassistent, Stockholm:

1. Det är katastrofalt, det känns inte alls som rätt läge för det här.

2. Tycker inte det vore särskilt bra.

3. Absolut, det är ens skyldighet att gå och rösta.

Oscar Stjernberg. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Oscar Stjernberg, 28, data science, Göteborg:

1. Det är bara käbbel! För att citera Stefan Löven. Jag tycker det är larvigt hela grejen. Det är deras jobb som framvalda politiker att komma överens och göra det bästa för Sverige. Det här är något de borde ha rätt ut från början.

2. Om det blir så då tycker jag absolut att man ska ha det. Vi har ett demokratiskt land och lyxen att få rösta när sådant här sker, då ska vi ta till vara på det.

3. Absolut, då skulle jag absolut gå och rösta!

Fredrik Doverhagen. Foto: Samuel Abrahamsson

Fredrik Doverhagen, 28, idrottslärare, Fredhäll:

1. Skrämmande, även om jag tycker det är bra att V höll sitt ord.

2. Nej för jag tror de kommer att lösa det nu, att Stefan Löfven kommer få backa och komma överens med Vänsterpartiet.

3. Ja.

Sara Särlin. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Sara Särlin, 35, säljare, Göteborg:

1. Det är ju väldigt oklart vad som händer just nu. Jag har inte orkat sätta mig in i det ens. Jag har inte så stor tilltro till våra politiker överlag, så det känns mest som smutskastning just nu.

2. Nja, det är väl snart dags för val.

3. Då hade jag så klart gjort det.

Desirée Östlund. Foto: Samuel Abrahamsson

Desirée Östlund, 61, elevassistent, Enskede:

1. Det är väldigt onödigt att det blir sådant här mitt i pandemin och semestertider, det är inte vad Sverige behöver.

2. Tror inte att det blir det, det skulle kosta väldigt mycket.

3. Ja, det är en självklarhet att göra.

Magnus Saemundsson. Foto: Samuel Abrahamsson

Magnus Saemundsson, 71, ambassadsekreterare, Stockholm:

1. Det är ett väldigt komplicerat läge och ytterpartier kan tjäna på det här. Skulle L och MP dessutom åka ur riksdagen kan det bli ett väldigt speciellt läge, det är mycket som hänger i luften.

2. Nej det tycker jag inte. Det är bättre att nuvarande regering sitter kvar mandatperioden ut.

3. Ja det klart, man har inget annat val än att rösta.

Klaudia Picchowiak. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Klaudia Piechowiak, 40, mammaledig, Göteborg:

1. Det är inte så bra just nu men jag hoppas att detta kan leda till något bättre. Det har varit ganska stagnant i regeringen och detta kan ge lite mer rörelse och de kanske börjar lyssna på vad folket vill.

2. Det behövs, så det så det tycker jag.

3. Jag får inte rösta ännu, men kanske nästa gång!

Anna Wallén. Foto: Samuel Abrahamsson

Anna Wallén, 47, ekonom, Bromma:

1. Det är en konstig tidpunkt för allt det här.

2. Det känns som en ny regering inte skulle hinna göra så mycket så lutar nog åt ett nej.

3. Absolut.

Martin Kullberg. Foto: Samuel Abrahamsson

Martin Kullberg, 49, hovmästare, Fredhäll:

1. Äntligen händer det något och det kan väl bara bli till det bättre. Jag tycker att det skulle bli bättre om det blir ett borgerligt styre.

2. Det är svårt, det är bara ett år till nästa val men jag är nog för att det blir nyval.

3. Ja det hade jag gjort.

Johannes Alving. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Johannes Alving, 30, IT, Göteborg:

1. Jag har haft media fasta sedan början av corona så jag har inte satt mig in i det.

2. Jag tror egentligen inte det, det är ju snart omval så det kan lika gärna vänta.

3. Det är det enda sättet man har att påverka så det är klart.

LÄS MER: Centerpartiet backar om fri hyressättning