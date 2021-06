Så ska omröstningen på måndag ske smittsäkert

När misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven avhandlas i riksdagen är det första gången på ett och ett halvt år som alla ledamöter kallas in.

Enligt regeringsformen är förutsättningen för att en sådan förtroendeomröstning ska kunna genomföras att samtliga ledamöter närvarar – den pågående pandemin till trots.

– Tillsammans med partiernas gruppledare har vi gått igenom hur vi ska hantera situationen för att den ska bli så smittsäker som möjligt. Under mötet deltog även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson för ge sin syn på upplägget, säger Andreas Norlén för TT.

FHM: Låg risk

Enligt Andreas Norlén är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är låg i kammaren.

– Han menade att de åtgärder som riksdagsförvaltningen utarbetat var både är rimliga och relevanta i sammanhanget. Hade dock vissa synpunkter på mediesituationen utanför kammaren efter omröstningen, men det rör mer relationen mellan journalister och partiledare. Det som diskuterats i dag är ledamöternas säkerhet i riksdagssalen.

Kvar i bänkarna

Ett meddelande har under helgen fått ut till alla ledamöter med instruktioner om hur in- och utpasseringen ska gå till. Alla ombeds att inta sin plats direkt och sedan förbli sittande där under hela sessionen som beräknas ta cirka en halvtimme.

– Därefter kommer ledamöterna att slussas ut valkretsvis genom all tillgängliga dörrar så att inte alla går ut samtidigt. Dubbeldörrarna ut mot riksdagsfoajén reserveras dock för de partiledare som ska möta medierna efteråt, säger Andreas Norlén.

Dessutom kommer munskyddsrekommendationen – som hävdes så sent som i måndags – att tillfälligt återinföras på måndag.