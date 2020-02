Under onsdagen hade nästan samtliga rösterna efter primärvalet i New Hampshire rapporterats in.

Vermontsenatorn Bernie Sanders stod som segrare tätt följd av den förre borgmästaren i South Bend, Pete Buttigieg.

Men den som knep tredjeplatsen var också den största överraskningen i primärvalssäsongens andra delstat.

Amy Klobuchar, senator från Minnesota, har sedan hon lanserade sin kampanj i en snöstorm i Minnesota för nästan exakt ett år sedan aldrig setts som ett stort hot mot de övriga kandidaterna. Först nu, efter framgångarna i Iowa och New Hampshire, låter det annorlunda.

– Hej Amerika! Jag heter Amy Klobuchar och jag ska besegra Donald Trump, sa senatorn när hon möttes av jublande supportrar på sin valfest i delstatshuvudstaden Concord.

Amy Klobuchar chockade etablissemanget

Med 19 procent av rösterna under tisdagens val hamnade hon väl före två av kandidaterna som tidigare var storfavoriter – senatorn Elizabeth Warren och förre vicepresidenten Joe Biden.

Howard Dean, kommentator i CNN och tidigare partiordförande för Demokraterna, säger i tv-kanalen:

– Amy Klobuchar chockade precis etablissemanget. Helt plötsligt är Amy Klobuchar nu en kandidat på allvar.

Framgången för kandidaten har inneburit att Klobuchar nu tvingats utöka sin kampanj i de två delstaterna som röstar härnäst, Nevada och South Carolina. Tidigare har hon inte lagt lika mycket kraft på dessa delstater och har därför tvingats anställa personal för att snabbt få i gång kampanjarbetet.

Klobuchar har även köpt dyrbar tv-reklamtid i kommande delstater.

Kampanjchefen Justin Buoen uppger på Twitter att man fick in mer än 2,5 miljoner dollar i donationer, timmarna efter att vallokalerna stängt.

”Hon behöver sätta ihop en nationell kampanj på en natt”

Klobuchar var i slutet av förra året en av kandidaterna med minst pengar i kampanjkassan och behöver nu få fart på donationerna, enligt David Plouffe, tidigare kampanjchef för Barack Obama.

– Hon behöver nu sätta ihop en nationell kampanj på en natt, säger Plouffe i MSNBC.

Politiska kommentatorer förutspår dock att Klobuchar kan få det tufft i de två nästkommande delstaterna, där en stor del av väljarna är latinamerikaner eller afroamerikaner. Klobuchars stöd i dessa väljargrupper har tidigare varit lågt. I en opinionsmätning från Ipsos/Washington Post i januari hade hon 0 procent stöd bland svarta väljare, enligt Politico.

Samtidigt kan Klobuchar räkna med tuffare motstånd från sina konkurrenter – som hittills förskonat henne från hårda angrepp.

– Det här betyder att donationerna kommer att ta fart men det betyder också att hon kommer att granskas allt mer och attackerna kommer att vara snabba och hårda, säger John Lapp, demokratisk konsult som tidigare jobbat i bakgrunden av Barack Obamas presidentvalskampanj till Politico.

Kommande primärval i Nevada och South Carolina

Nästa delstat där väljare avgör vem de vill se som Demokraternas presidentkandidat i valet i höst hålls i Nevada 22 februari följt av South Carolina 29 februari.

I juli hålls Demokraternas konvent i Milwaukee där det blir klart vem partiet vill ska utmana Donald Trump om Vita huset i november.

