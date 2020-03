Så ska äldre och sjuka göra vid coronamisstanke

Under torsdagen skördades Sveriges första människoliv av nya coronaviruset covid-19 i Stockholm – och 34 nya fall bekräftades samma dag i regionen.

Har de här 34 nya fallen upptäckts på sjukhus?

– Nej. Vi har nog inte gått igen alla fallen än men det här rör sig sannolikt om utlandskoppling. Men i åtminstone två fall har vi noterat att det kan röra sig om smittspridning i landet. Det har vi sagt sedan i tisdags: Att vi ser en begynnande spridning utanför riskområdena och det är orsaken till att vi bytt strategi, säger Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm.

Äldre tycks mest utsatta för coronaviruset

Den nya strategin är att provtagningar för coronavirus inte kommer att utföras på i övrigt friska personer som visar symtom. I stället kommer provtagning endast utföras på redan sjuka patienter som befinner sig på sjukhus och på människor som tillhör riskgruppen: Äldre människor och personer med kroniska sjukdomar.

Det finns oroliga människor som hör av sig och säger att de tillhör riskgrupper, sitter hemma och misstänker att de är smittade, men som inte kommer fram till 1177.

Hit vänder du dig med dina frågor om corona

Vad händer med dem som tillhör en riskgrupp och vill bli testade?

– Vi har inte definierat riskgrupper så tydligt som vi kanske gjort när vi diskuterar vanlig säsongsinfluensa. Vi har sagt att ålder är nog den faktor som spelat in mest om man tittar på vad som har hänt i Kina. Ju äldre man har varit, desto större har risken varit för ett svårare förlopp. Sedan har man gjort en mindre undersökning och sett att vissa kroniska sjukdomar också kan addera till den här risken. Men jag vet inte om det är applicerbart här, säger Per Follin.

Misstänkt sjuka ska gallras – utanför sjukhusen

Om du är gammal eller har en kronisk sjukdom och tillhör riskgruppen, sitter hemma och tror att du drabbats av nya coronaviruset, vad ska du göra?

– Om det är så att man tror att man har fått corona och är så sjuk att man behöver komma in på sjukhus, då kan man söka sig till sjukhus. Antingen via 1177 eller någon sjukvårdsinrättning. Man ska inte komma in i ett väntrum däremot. Vad som kommer ske vid sjukhusen är att det kommer vara en form av sorteringsverksamhet. Om det finns anledning att misstänka coronainfektion så kommer man att provta för det, innan man kommer in på sjukhus. Så att det kommer att ske en gallring, en sållning av misstänkta coronafall om det är så att de behöver ha sjukhusvård.

”Det kan vara svårt att komma fram om du ringer telefonnummer 1177. Det beror på hög belastning”, står det på Vårdguidens hemsida.

Vårdguiden skriver på sin hemsida att 1177 är överbelastat. Foto: Skärmavbild / Vårdguiden

Vi har fått många samtal från människor som inte kommer fram till 1177, vad ska man göra då?

– Jag har också förstått att det kan vara komplicerat, man ska försöka ringa igen. Det finns en kö och den kan variera lite över dygnet. Men det är den vägen man kan komma till råd och hänvisas till vård.

Håll dig hemma och minska smittspridningen

Den nya strategin för provtagning är ett sätt att slå vakt om resurserna när allt fler väntas insjukna i corona.

– Man ska använda proverna på ett riktat sätt och så klokt som möjligt, för att de ska kunna göra mest nytta. Det gäller att provta i miljöer där vi kan tänka oss att en äldre person kan bli utsatt för smitta, exempelvis i sjukvårdsmiljön. Samtidigt går vi ut och säger att smittan kommer från sjuka personer. Då kan man begränsa den smittspridningen genom att en person som insjuknar i luftvägsinfektion kan hålla sig hemma medan personen har hosta eller feber. Så att personen inte går och jobbar eller går till skolan, eller liknande, och utsätter andra för smittrisk. Genom den förebyggande åtgärden, om den blir utbredd och många följer de rekommendationerna, så bedömer man att det har god effekt att skjuta förloppet framför sig.

