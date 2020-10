Så påverkas Sverige av utgången i valet i USA

Donald Trump, 74, eller Joe Biden, 78.

Presidentvalet får stor betydelse för USA och hela världen i en rad frågor som handel, klimat och säkerhet – och påverkar därmed också Sverige.

Så här kommer valresultatet att märkas i Sverige inom områdena klimat, ekonomi, säkerhet och politik, enlig en rad experter.

KLIMAT

Om Joe Biden blir president kommer klimatet och andra frågor som är viktiga för Sverige att lyftas upp mer. Och det gynnar den svenska politiken och ekonomin, anser Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank Sverige.

– Joe Biden har lovat att återkoppla USA till Parisavtalet och miljöagendan i världen. Det är viktigt för Sverige och återspeglar områden där Sverige spelar en framträdande roll, säger Roger Josefsson.

– Det gynnar svenska företag som ligger långt framme när det gäller hållbar klimatvänlig produktion, säger han.

Han förklarar att Biden lovar at satsa 2 000 miljarder under tio år på miljö och energi. Och säger att det är en jättesatsning där svenska företag kan komma in som leverantörer och underleverantörer.

– Fyra år till med Trump gör ingen större skillnad för just Sverige. Men det understryker för världen som helhet att det är bråttom att nå klimatmålen. Vi har inte så många år på oss att ställa om ekonomin, säger Roger Josefsson.

EKONOMI

Svenska företag som gör affärer med USA kommer att påverkas av tullar och skattenivåer. Trump har infört tullar på stål och aluminium som importeras från bland annat EU-länder – och hotat införa tullar på bilar från EU. Medan Biden aviserar skattehöjningar.

Allt detta påverkar också den svenska börsen. Experter tror inte att det bli någon större dramatik på börsen om Trump förlorar.

– Så länge det inte blir ett limboläge där ingen segrare kan utses, tror jag att marknaden kommer att kunna hantera valet utan någon större dramatik. Eventuella skattehöjningar av Biden ligger i den negativa vågskålen för börsen. Trump å sin sida vill ha skattesänkningar, men å andra sidan inte lika stora stimulanser som Biden, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank, är inne på samma linje.

– Jag tror att marknaden i ganska hög grad börjat prisa in en seger för Joe Biden, så det behöver inte bli så stora reaktioner. Det finns en del av Joe Bidens politik som kan skrämma marknaden, och det är skattehöjningar, säger hon.

Hon förklarar att hela bilindustrin har varit pressad under Trumps tid och om han sitter kvar ökar risken i den sektorn – vilket till exempel kan drabba svenska bolag som Autoliv och Veoneer.

SÄKERHET

Sverige har ett nära säkerhetspolitiskt samarbete med Nato och USA. Så vem som är amerikansk president har stor betydelse för Sveriges säkerhet.

– Med Biden får vi en mera förutsägbar och rationell ledare i Vita huset. Man slipper Trumps impulsiva twittrande och kan få en mera sammanhängande politik, säger Niklas Granholm, forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Vi har ett läge med Ryssland i en offensiv och aggressiv fas. Så vi har ett nära samarbete med Nato. Det kan kanske kännas tryggare för Sverige med en förutsägbar president som Biden, det har inte varit så lätt med Trump, säger han.

Han understryker att Biden precis som Trump – och många tidigare presidenter – kommer att kräva att Natomedlemmar och andra samarbetspartners, som Sverige, hjälper till att ”dela bördan”, alltså satsar mer på försvaret.

POLITIK

Med Joe Biden i Vita huset får USA en president som står närmare den svenska synen på demokrati och mänskliga rättigheter, frågor som är centrala i Sveriges utrikespolitik.

Det säger Jan Hallenberg, forskningsledare på Utrikespolitiska institutet, som tror att det kan leda till ett närmare samarbete mellan Sverige och USA.

– Biden kan komma att visa större intresse för Sverige som demokratiskt exempel. Trump tar aldrig upp frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Så det blir mera samsyn, det kan bli närmare samarbete i dessa frågor mellan svenska och amerikanska diplomater i FN, säger Jan Hallenberg.

Han säger att handelsfrågorna är viktigast och att Trump är mycket kritisk mot EU, något som påverkar Sverige. Trump är också negativt inställd till Världshandelsorganisationen, som är viktig för i den svenska politiken. I dessa frågor kan det bli en för Sverige positiv ändring med Biden.

– Jag tror att en Biden-administration kommer att ha större benägenhet att återupprätta och stärka förbindelserna med traditionella allierade, inklusive Sverige, säger professor Matthew Kroenig, säkerhetspolitisk expert vid Georgetown-universitetet i Washington, till SVT.

LÄS MER: Så blir fyra år till med Trump som president

LÄS MER: Så blir USA med Joe Biden som president

Ex-medarbetarens avsky efter Trumps önskan