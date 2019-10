Under måndagen släpps ännu en bok om vad som skett bakom kulisserna i Trumpadministrationen sedan Donald Trump blev USA:s president.

Boken innehåller bland annat tidigare okända detaljer om Trump-kampanjen 2016 samt utredningen av rysk valpåverkan, den så kallade Rysslandsutredningen.

Boken ”To Plea or Not to Plea” är skriven av Daphne Barak, som själv beskriver sig som en nära vän till president Trump.

Nya detaljer om paret Trumps relation

Boken bygger till stor del på intervjuer med den tidigare kampanjmedarbetaren Rick Gates, som blev ett av huvudvittnena i Rysslandsutredningen och själv dömdes för brott i samband med utredningen. Gates erkände bland annat att han lämnade falska uppgifter till justitiedepartementet kring utländsk lobbyverksamhet.

Gates berättar bland annat om hur han gick från att vara en av Donald Trumps närmaste allierade till att bli en dömd brottsling.

Men han avslöjar också detaljer om USA:s First lady Melania Trump och hennes relation till Donald Trump.

CBS News rapporterar att det i boken framkommer att Melania Trump var den som övertygade maken om att välja Mike Pence som vice president.

– För att vara ärlig du vet, han var inte högst upp på listan vid den tidpunkten. Och det var inte så konstigt, vi hade precis börjat. Och vi hade andra att titta på, säger Gates i boken.

Han avslöjar även att det var Melania Trump som insisterade på att Mike Pence skulle bli makens vicepresident, eftersom hon menade att han inte skulle utmana Donald Trump i valet 2020.

Beskrivs som beskyddande

Enligt Daily Express beskriver Daphne Barak sina intryck av relationen mellan presidenten och hans hustru. För tidningen beskriver hon de båda makarna som beskyddande mot varandra.

– Melania Trump är imponerande på alla sätt. Hon har klass, är varm och artig. Jag blev imponerad av henne första gången jag träffade henne och genom att vara nära familjen Trump har jag fått lära mig om deras verkliga relation, säger hon enligt tidningen.

Donald Trumps och Melania Trumps relation har tidigare flera gånger beskrivits som frostig.

Bland annat har presidenten vid flera tillfällen förgäves försökt hålla hustruns hand i officiella sammanhang.

I den välkända boken Fire and Fury av författaren Michael Wolff beskrevs hur paret, som gifte sig 2005, ibland inte talar med varandra under flera dagar och inte heller vet var den andre befinner sig.

