Det är lite av en James Bond-miljö när vi klivit ombord och passerat vaktsoldaten med automatvapnet.

Under försvarsmaktsövningen Aurora 23 har fartyget ingått som en del av övningen både kring Gotland, vid Oskarshamn där soldaterna från marinkåren sattes i land för att säkra flygplatsen och nu senast i Stockholms yttre skärgård vid Sandhamn där man övat mot och med femte amfibiebataljonen från Göteborg. Ibland som spelad fiende mot svenskarna.

Fartygschefen, kapten Marcus Hember, är väl medveten om det förändrade politiska och militära klimatet i världen och precis som alla andra ombord vi talat med väntar på ett Sverige i Nato.

– I svåra tider är det viktigt att vänner håller ihop, säger han. Vi har tränat till havs och även övat att sätta i land våra marinkårssoldater för att operera med era soldater på land och amfibiebataljonen. Det var en utmärkt träning och krävande, säger han.

Fartygschefen, kapten Marcus Hember.

HMS Albion är ett av två amfibiefartyg i den brittiska flottan och rör sig hemtamt i Östersjön. Det är också en av den brittiska marinkårens plattformar vid snabba operationer till sjöss och på land. Det är från HMS Albion och systerfartyget HMS Bulwark som marinkåren opererar när de ska ta sig i land. Men HMS Albion är samtidigt något av ett multifartyg som kan användas för att bistå vid katastrofer och fungera som en flytande hjälpstation.

Fakta: HMS Albion Ett av två specialfartyg. Hemmahamn: Devonport. 176 meter långt. Topphastighet 18 knop. Kan ta ett 60-tal fordon. 20 år gammalt och är ett av de äldsta fartygen i den brittiska flottan. Marinkårens/Royal Navys flytande bas för landstigningsoperationer. Ett femtio olika typer av fordon ombord. Bland annat en bandvagn från Hägglunds son används av marinkårens soldater när de opererar i snö. Visa mer

Marinkåren förfogar över fyra större landstigningsbåtar ombord på HMS Albion. De tar upp till 120 soldater vardera och förfogar även över små gummibåtar med fyra, fem soldater för att ta sig i land.

Landstingningsbåtarna tar sig ut för egen kraft tack vare att fartygets akter kan sänkas ned cirka tre meter och HMS Albions akterklaffar öppnas så att båtarna obehindrat kan glida ut och in.

Under försvarsmaktsövningen Aurora 23 har HMS Albion varit ett tungt brittiskt inslag. Innan den svenska övningen deltog fartyget i en annan övning längs den norska kusten.

– Nu under övningen fick svenskarna köra in i HMS Albion med sin snabbgående stridsbåt 90, berättar örlogskapten Chris Jones under rundvandringen ombord.

Brittiska marinkårssoldater från HMS Albion på väg mot land under övningen med svenskarna.

Chris Jones pekar bakåt och säger:

– Vi behöver inte förlita oss på någon infrastruktur på land. Vi kan bygga väg direkt från strandkanten.

Bakom Chris Jones finns jeepar och traktorer som kan tas i land för att schakta undan besvärlig terräng och bana väg för tillfälliga vägar eller bygga en temporär hamn.

Sverige och Nato

Den svenska väntan om grönt ljus till Nato är ett återkommande ämne ombord. Så även för den brittiska ambassadören, Judith Gough.

– Vi hoppas att Sverige kommer in i Nato innan toppmötet i Vilnius i juli. Jag tror att vi har en chans efter valet i Turkiet. Sverige kommer att bli en bra partner i Nato med stor förmåga. Vi övar ofta med Sverige, säger hon.

Storbritanniens ambassadör Judith Gough är hoppfull om ett svenskt Nato-medlemskap i sommar.

