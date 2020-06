Ytterligare 74 personer har dött i sviterna av covid-19 i Sverige. Totalt har 4 542 personer avlidit.

– Antalet nya fall är relativt lågt så jag tycker att vi kan se på det rätt hyfsat positivt även om det förstås är alldeles för många som avlidit. Vi ser en avflackning och inte den fortsatta nedgången vi hoppats på, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, under Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens på onsdagen.

Anders Tegnell uppger att ett labb i Stockholm har rapporterat in 1 400 nya fall av coronasmittad vårdpersonal.

– Ingen har varit jättesjuk. Vi har dessutom dubbelkollat, och ingen av de här personerna har avlidit. Men de har en rätt stor påverkan på statistiken, tyvärr.

Tegnell: ”Kan förbättras”

På onsdagen gjorde Anders Tegnell en intervju med Sveriges radio och sa att Sverige borde vidtagit fler åtgärder, tidigt i krisen.

Nu säger han att det uttalandet inte ska tolkas som att man borde ändra på Sveriges strategi på ett drastiskt sätt. Det vore snarare konstigt om han inte var kritisk till det egna arbetet.

– Det är inte alls så utan vi menar fortfarande att strategin är bra, men det finns alltid förbättringar att göra. Att kontinuerligt utvärdera arbetet är helt naturligt för oss.

Vilka åtgärder borde man gjort?

– Vi kunde varit ännu bättre förbereda på äldreboenden, det hade vi definitivt jobbat med om vi haft tid, även testkapaciteten kunde varit bättre tidigare, det är vi helt öppna med. Gymnasieskolorna har vi inte utrett men de kanske inte hade behövt stängas.

”Sveriges strategi har setts som ett hot”

I omvärlden har intervjun väckt uppståndelse, både BBC, The Guardian och The Telegraph har rapporterat och bevakningen har präglats av ett viss mått av skadeglädje. Med på presskonferensen fanns The Local, franska Le monde, brittiska Financial time och finska Yle.

– Det har väl funnits en lite ambivalens till det svenska sättet att hantera pandemin. Ibland har den setts som spännande, ibland som ett hot som indirekt kan underkänna åtgärder man själva tagit, säger Anders Tegnell.

”Känner mig som slagpåse”

Financial times frågar om Anders Tegnell kan nämna några insikter han haft kring covid-19.

– En sak är hur snabbt det kom in till långvården, jämfört med vanlig influensa som också sprids dit. Jag har även slagits av hur det smittar, ibland sprids det inte alls och ibland tenderar det att spridas väldigt mycket när det sprids, genom så kallade ”superspridare”. Och vi vet inte varför.

Har Sverige varit en slagpåse i debatten internationellt sett?

– Haha ja, ibland känner jag mig personligen som en slagpåse, men jag är okej med det.