SD ska locka kvinnor

Sverigedemokraterna har inget organisationskonto under eget namn, i stället är det fyra unga tjejer som gör partiets röst hörd på appen. Kreatörerna Denice Westerberg, Rebecka Fallenkvist, Rebecka Rapp och Monika Brodzinska får betalt av SD för att skapa material på plattformen.

– Tiktok handlar om träffsäkerhet och personlighet. Därför är bättre att vi satsar på enskilda individer, säger partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein.

De fyra SD-kreatörerna är alla under 26 år och har synts i partiets kampanj ”Stoppa sosseriet” och reklamfilmer under sommaren. Denice Westerberg och Rebecka Fallenkvist jobbar som journalister på SD:s nyhetskanal Riks. Westerberg har över tjugotvåtusen följare på plattformen och Fallenkvinst ligger strax under åtta tusen.

Monika Brodzinska på Tiktok. Foto: sdmonkan/tiktok

Monika Brodzinska, som går under Tiktok-namnet sdmonkan och är generalsekretare för Ungsvenskarna, har fått hundratusentals visningar genom att dansa till Beyoncé och göra humoristiska klipp om SD:s omdebatterade tunnelbanevagn.

– Vi har landat i att de unga kvinnorna vi har här är väldigt bra på det. Medan de yngre männen inte är lika intresserade av det. Det handlar om talang, säger Joakim Wallerstein om valet.

Enligt Marie Grusell, docent i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, är partiets val att använda sig av unga kvinnor högst strategiskt.

– Sverigedemokraterna är otroligt skickliga på att kommunicera budskap och veta vilka plattformar de ska synas på. De strävar efter kvinnliga väljare och i synnerhet de unga kvinnorna, säger hon.

Rebecka Rapp Denice Westerberg och Rebecka Fallenkvist får betalt för att göra material åt SD. Foto: Tiktok/skärmdump

L och M med ledarna i fokus

SD är inte det enda partiet som satsar stort. Liberalernas Johan Pehrson har ett eget konto och Ulf Kristersson är ansiktet utåt för Moderaternas.

I appen berättar Kristersson vilken glassmak han föredrar (punschrussin) och om att äta kycklingnuggets från McDonald's tillsammans med Pehrson.

L-ledaren ses också dansa i Prideparaden och några scrollningar senare – dribbla en basketboll i träningskläder. Han la ut sitt första klipp på appen 4 april i år – fyra dagar senare blev han partiets nya ordförande.

Det är viktigt att få med partiledarna på Tiktok-tåget även om det är svårt att bryta sig igenom algoritmen, menar Marie Grusell.

– Användarna har begränsat tidspann och en enorm konkurrens. Det är svårt att få genomslag på Tiktok.

Rulltårta bättre än elfrågan

Moderaternas konto, som har strax över tjugofemtusen följare, innehåller mer än personliga klipp på partiledaren. Kristersson pratar sakpolitiskt, även om personligt material ofta genererar fler visningar. M-ledaren får över fyrahundratusen visningar när han äter rulltårta efter ett träningspass. Jämfört med ett klipp om elkrisen som endast setts trettiotusen gånger.

– Det är generellt sett svårt med humor och ironi inom politiken. Budskapet ”rösta på mig” fungerar inte på målgruppen. Snarare handlar det om att ”gilla mig för den jag är och det jag står för”, förklarar Marie Grusell, som har följt partierna i sociala medier sedan 2009.

Så här syns Ulf Kristersson på Tiktok. Foto: Moderaterna/Tiktok

Centerpartiet bojkottar

Undersökningen ”Svenskarna och internet” från 2021 visar att TikTok är störst bland personer födda på 00-talet. Med andra ord finns det många förstagångsväljare som använder plattformen dagligen. Men flera riksdagspartier väljer att inte finnas på appen.

Centerpartiet är aktiva på sociala medier – men inte på Tiktok. Enligt pressekreterare Andrea Herlitz bojkottar partiet företaget – på grund av Kina.

”Vi har valt att inte finnas på Tiktok, beroende på plattformens kopplingar till den kinesiska statens, vars regim kännetecknas av bristande yttrandefrihet, tryckfrihet och en avsaknad av mänskliga rättigheter”, skriver hon i ett mejl.

Skärmdumpar från Pehrsons Tiktok. Foto: johanpehrson/Tiktok

Skämtkonto drivs av före detta KD-anställd

Även Kristdemokraterna saknar officiellt konto. Däremot närvarar KD på ett annat konto, Krispdemokraterna. Där publiceras klipp när Ebba Busch pratar direkt in i kameran, eller medverkar i klipp i klassisk Tiktok-manér. Exempelvis ett klipp där partiledaren självsäkert går ut genom en dörr och fixar till jackan med texten ”När du inte kan bli avbokad från en partiledardebatt”. Flera klipp är tagna från partiledarens Instagram och från tv-debatter och intervjuer.

Vem som ligger bakom Krispdemokraterna, som har 22,5 tusen följare framkommer inte på kontots sida. Men KD:s pressekreterare Andia Gemsjö bekräftar att det är en tidigare anställd och sympatisör som driver kontot.

Skärmdump från Krispdemokraterna. Foto: Krispdemokraterna/Tiktok

Tiktok avgör inte allt

Miljöpartiet startade sitt konto i början av juni. I första klippet pratar Märta Stenevi in i kameran till tonerna av populära Tiktok-låten ”About Damn Time” av Lizzo. I skrivande stund har partiet runt 500 följare på appen. Vänsterpartiet officiella konto finns under namnet vansterpartiet_, skriver Veckorevyn. Partiet har drygt 70 följare och fem publicerade klipp.

Socialdemokraterna har ingen egen strategi för Tiktok. I stället får SSU sköta partiets digitala närvaro, ett konto med femtiotusen följare.

”Vi ser att många unga väljare finns på Tiktok, och så klart vill vi synas där också då. S och Magdalena har synts där länge genom SSU. Vi har inget konto för partiet men i valrörelsen har vi startat ett mobiliseringskonto som heter @VoteMagda”, skriver Ebba Grape, ansvarig för egna kanaler.

Men trots gråtskrattemojisen Johan Pehrson får för sin 80-talsslips eller glada tillrop över Magdalena Anderssons ”teenage dirtbag-bilder” betyder det inte att man övertygat de unga väljarna.

– Ungdomarna utgår inte bara för den information de fått på Tiktok. Det är viktigt att komma ihåg: Att bara för att du slår igenom på Tiktok så betyder det inte att partiet får fler röster, konstaterar Marie Grusell.

SSU har gjort trenden teenage dirtbag-bilder på Magdalena Andersson. Foto: SSU Tiktok

