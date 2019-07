2015 kommer en 19-årig man, född i Afghanistan, till Sverige från Iran.

Åren som följer för han en anonym tillvaro. Han flyttar mellan olika adresser. Han döms för brott.

Men 30 juni, fyra år efter att han anlänt till Sverige, vänds hans liv upp och ned och plötsligt finner han sig i epicentrum av världsdebatten.

19-åringen är mannen som amerikanska världsstjärnan ASAP Rocky åtalats för att ha misshandlat på Apelbergsgatan i Stockholm i år, en händelse som fick USA:s president Donald Trump att – efter att Kim Kardashian engagerat honom i fallet – gå till offentligt angrepp mot Sveriges statsminister Stefan Löfven på Twitter.

”Jag är väldigt besviken på att statsminister Stefan Löfven misslyckats med att agera.”, skriver presidenten.

Statsministern svarade, genom sin pressekreterare Mikael Lindström:

– Han har varit tydlig med att i Sverige är alla lika inför lagen och att regeringen inte kan blanda sig i en pågående rättsprocess.

Donald Trump gick så långt att han direkt blandade sig i skuldfrågan:

”Jag har sett filmerna av ASAP Rocky och han blev förföljd och trakasserad av problemmakare”, skrev han på Twitter.

Trots att 19-åringen aldrig själv kommenterat händelsen mer än i polisförhör har hans berättelse blivit en världsnyhet och den tidigare varma relationen mellan Sverige och USA blivit betydligt mer frostig.

Filmer visar misshandeln

Det finns två sidor av det som hände på Apelbergsgatan i Stockholm.

Å ena sidan finns 19-åringens version, brottsoffret som fick skärsår. Å andra sidan finns ASAP Rockys: Världsstjärnan som hävdar att han förföljdes av 19-åringen och hans vän, och att han ville försvara kvinnor som 19-åringen enligt honom tafsat på.

I sms ur förundersökningen skriver en livvakt till en bekant att ”några knarkare” inledde konflikten. Något drogtest togs aldrig på 19-åringen.

Och så finns det filmerna och bilderna.

Videos från den aktuella kvällen som spridits på sociala medier visar hur 19-åringen tillsammans med en vän följer ASAP Rocky och hans team ut från en hamburgerrestaurang i Stockholm.

”Jag förstår dig. Lyssna, vi vill inte slåss med dig. Vi vill inte hamna i fängelse”, säger en av ASAP Rockys vänner strax innan bråket enligt polisens förundersökning.

På en filmsekvens ser man hur personer sparkar på 19-åringen när han ligger ned. Sms från polisens förundersökning: "Tack grabbar, ni vet, jag kunde ha slitit av hans huvud. Jag plockade upp honom från marken i nacken och kastade i väg honom. Han var drogpåverkad."

I slutet av en film, som bland annat publicerats på ASAP Rockys egen Instagram, hörs en kvinna säga att 19-åringen tagit henne och hennes flickvän på rumpan.

På en sekvens ser man hur personer sparkar på 19-åringen när han ligger ned.

19-åringen uppger i förhör att han blivit nedslagen med en glasflaska och sparkad medan han ”ligger som en boll” på marken.

Kraftiga blödningar från skärsår på armar och ben, en sprucken läpp och ett blåslaget ansikte finns att se på bilderna som tagits för att dokumentera mannens skador.

I förhör framgår att bråket enligt 19-åringen ska handlat om ett par hörlurar han blivit av med efter en första konfrontation med ASAP och hans gäng.

I processen har det också framkommit att han är kriminellt belastad.

Ett utdrag ur brottsregistret visar att mannen tidigare dömts för två fall av narkotikabrott varav den ena gäller en händelse där 19-åringen tagit heroin i en förort till Stockholm.

Han är även tidigare dömd till 30 dagars ungdomstjänst för misshandel och snatteri.

"Åklagaren har landat rätt. Jag och min klient är nöjda", har advokat Magnus Strömberg som företräder 19-åringen sagt.

Mannens gode man, Tommi Ekdahl, menar att bilden som framträtt av 19-åringen varit skev.

Han beskriver en ”liten grabb” mitt uppe i en stor världshändelse.

– Vi har den här omtalade ASAP Rocky på ena sidan med det fantastiska uppbåd som han har och så har vi en liten grabb på 19-20 år som står på andra sidan och knappt kan hänga med i alla de här turerna. Det är ingen hejd på det här.

Under de fyra åren 19-åringen befunnit i Sverige har han bott på flera adresser.

Enligt flera personer som bott tillsammans med mannen på det HVB-hem där han senast var inskriven rör mannen sig ofta runt på stan eller spenderar sin tid kring HVB-hemmet.

Tatueringen får experter att reagera

På halsen har 19-åringen en tatuering som flera experter – och även boende på HVB-hemmet – reagerat på.

Kriminologiprofessorn Leif GW Persson analyserar den i sin kolumn i Expressen i dag med hänvisning till en sakkunnig.

I polisens förundersökning finns bilder av tatueringen. Mannens hals pryds av en tatuering på arabiska. Orden är Ya Ali, och betyder Åh Ali, berättar en expert på Iranstödda jihadistiska grupper som vill vara anonym.

Det är en hyllning till profetens svåger Ali som är muslimernas fjärde Imam efter Mohammeds död. För shiamuslimer är Ali nästan lika viktig som profeten själv.

Tatueringen avtecknar även en gevärssymbol. Gällande vad kombinationen av orden och gevärssymbolen betyder går meningarna isär.

Phillip Smyth vid The Washington Institute For Near East Policy säger att tatueringen går att koppla till flera jihadistiska grupper, bland annat Hizbollah.

– Det är tydligt att den här personen antingen har en relation till de här grupperna eller högt värnar om deras ideologi och tankegångar, säger Phillip Smyth som är Soref Fellow vid The Washington Institute For Near East Policy.

Phillip Smyth vid The Washington Institute For Near East Policy.

Men en annan expert på Iranstödda jihadistiska grupper, som inte vill framträda med namn, säger att tatueringen kan ha en annan förklaring.

– Ordet Ali är vanligt förekommen i olika sammanhang i de shiamuslimska samhällen. Det enda som sticker ut lite grann är geväret som syns i tatueringen. Oftast används det i symboler som är kopplade till jihadistiska grupper som stöds av Iranska revolutionsgardet. Men, tatueringen i sig och som det ser ut är inte en symbol - bara en del av det, säger experten på iranstödda jihadistiska grupper.

19-åringens gode man, Tommi Nilsson:

– Jag tror att det är rent påhitt. Den här gubben som vi pratar om, han har inte dom kopplingarna. Han har aldrig pratat i de termerna. Och det är ju flera av de här ungdomarna som har den där (tatueringen). De tycker väl att det är kul på något vänster.

Mannens målsägandebiträde, Magnus Strömberg, vill inte kommentera att 19-åringen skulle ha någon koppling till de jihadistiska grupperingarna.

– Det är inget jag kan kommentera i nuläget, säger han och fortsätter:

– Oavsett om det här tas upp i rättegången eller inte så kommer det inte ha någon som helst betydelse. Fokuset i rättegången kommer inte vara på ASAP Rockys förflutna och det kommer inte vara på min klients förflutna. Domstolen kommer helt att fokusera på det här händelseförloppet.

Är en av många ungdomar

19-åringen är en av alla de afghanska ungdomar som kommit som ensamkommande till Sverige.

Daniel Moradi är ordförande i den ideella organisationen Ensamkommandes förening. Han säger att unga flyktingar kan få problem med droger och kriminalitet på grund av psykisk ohälsa och dåliga levnadsvillkor som ofta har att göra med en påfrestande asylprocess.

– Jag känner en del ungdomar i den här gruppen som missbrukar droger, men de jobbar för andra, de är inte sina egna chefer.

Han säger att det kan vara svårt att ta sig ur problemen även efter att man har fått uppehållstillstånd.

– För en person som har varit i missbruk och sen får nya möjligheter med ett permanent uppehållstillstånd så är det även svårt att komma ur de här problemen.

Samtidigt är Daniel Moradi noggrann med att understryka att de flesta ensamkommande ungdomarna är väldigt motiverade att integrera sig i samhället.

– Nästan alla ungdomar jag träffar är engagerade, har lyckats med skola och jobb.

Har inte synts till

På tisdag påbörjas den tre dagar långa rättegången mot ASAP Rocky där 19-åringen är målsägande.

I förundersökningsprotokollet framgår att mannen planerat en resa till Iran, som skulle betyda att han missar rättegången.

Boende på HVB-hemmet säger att man inte sett till 19-åringen på en vecka.

Men hans målsägandebiträde Magnus Strömberg säger att han kommer befinna sig på plats under rättegången.

– Han kommer närvara i fysisk person.

Hur mannen själv ställer sig till den händelse som spridit sig långt utanför Sveriges gränser vet bara dem närmast honom.

– Han mår illa, säger 19-åringens gode man Tommi Ekdahl som haft kontakt med mannen under processen och fortsätter:

– Det är det ingen tvekan om. Det är ju sådan massiv övervikt på allting. Det är som att spotta snus i motvind. Man blir illa berörd.

Expressen har sökt 19-åringen.

