Det skrivs historia i dag på södra Manhattan. För första gången i USA:s historia kommer en före detta president att infinna sig i en domstol och där formellt åtalas för brott.

Vad exakt är det Donald Trump kommer att åtalas för?

Det är just detta som blir dagens stora nyhet. Åtalspunkterna har ännu inte offentliggjorts men det kommer att ske när förhandlingen väl kör i gång i en domstolslokal på södra Manhattan.

Men vi vet ungefär vad det handlar om?

Ja. Det beskrivs ofta som att det handlar om de tystnadspengar som Trump via sin dåvarande advokat, Michael Cohen, betalade ut till porrfilmsstjärnan Stormy Daniels. Trump fruktade att hon skulle berätta om den påstådda relation hon haft med honom strax före valet 2016. Men tystnadspengar i sig är inget brott.

Så vad gäller det?

Michael Cohen betalade ut 130 000 dollar till Stormy Daniels. Trump ersatte honom sedan i ett antal utbetalningar 2017 och det bokfördes som ”legala utgifter” hos Trump Organization. Detta menar åklagare Alvin Bragg var ett bokföringsbrott.

Det låter inte så allvarligt?

Nej, det betraktas inte som ett grövre brott. Det kan dock anses vara grovt om bokföringsbrottet täckte en annan illegal handling. Det är så Bragg väntas argumentera, att pengarna användas för att tysta Stormy Daniels precis före presidentvalet 2016 med avsikt att påverka resultatet. Det kan då vara ett brott mot amerikanska kampanjfinansieringslagar.

Så vad exakt kommer att hända i rätten i dag?

Det blir Trumps första framträdande inför domare Juan Merchan. Åtalspunkterna kommer att läsas upp och Trump får svara om han anser sig ”skyldig” eller ”icke skyldig”. Det är en scen de flesta av oss sett i ett otal amerikanska filmer eller tv-serier.

Kommer det att tv-sändas?

Nej. De amerikanska tv-bolagen önskade det, men domare Merchan sa nej. Däremot kommer fotografer att tillåtas i domstolen i början innan förhandlingen sätter igång på allvar. Vi får vänta tills förhandlingen är slut innan vi vet exakt vad som hänt därinne.

När börjar förhandlingen?

Klockan 14.15 lokal tid, det vill säga 20.15 svensk tid.

Kommer Trump att gripas?

Nej. Han överlämnar sig själv och kommer innan förhandlingen börjar att få sitt förbrytarfoto taget: framifrån och i profil. Fingeravtryck kommer också att tas.

Kommer fotot att bli offentligt?

Antagligen, men kanske inte på en gång. New York är restriktivt med att offentliggöra förbrytarfoton om det inte finns ett speciellt behov av det. Många - inte minst amerikanska medier - kommer förstås hävda att det finns ett sådant. Trump kan också själv bestämma att bilden ska offentliggöras.

Kommer han att bära handfängsel?

Troligen inte. Det är normalt i New York, speciellt om en person gripits. Men undantag görs och Trump blir troligen ett sådant. Om han nu inte själv av någon anledning vill ha det.

Kommer Trump att förklara sig ”skyldig” eller ”icke skyldig”?

”Icke skyldig”, enligt hans advokater. Föga förvånande. Trump har redan gått till personliga angrepp mot åklagare Alvin Brag och kallar processen för ännu en ”politisk häxjakt”.

Kommer Trump att släppas efter förhandlingar?

Ja, med största sannolikhet. Det är också vad han själv förväntar sig. Han tänker flyga tillbaka till Florida på en gång och hålla tal när han kommer hem till Mar-a-Lago. Det hade varit annorlunda om han anklagats för ett grovt, våldsamt brott.

Kommer det att bli stora protester?

Antagligen inte så stora som en del fruktade när Trump första gick ut på sociala medier och sa att han skulle gripas och uppmanade till demonstrationer. Republikanen Marjorie Taylor Greene har sagt att hon tänker vara i New York och protestera. Många som normalt skulle resa långt för att demonstrera för Trump, kanske också drar sig för att åka till New York.

Kommer Trump att få uttala sig efteråt?

Ja, såvida inte domaren belägger honom med tystnadsplikt. Sånt händer med jämna mellanrum i amerikanska domstolar, men det är tveksamt om domare Merchan kommer att gå så långt. Han vet hur svårt det är att få tyst på Trump.

När äger rättegången rum?

Det kommer att dröja. Trumps advokater kommer garanterat att kämpa emot under varje steg i denna process.

Så vad kan Trumps motangrepp bli?

Till att börja med har han 45 dagar på sig att lämna in en begäran om att hela åtalet ogillas. Om åklagaren hänvisar till kampanjbidragslagar så kan Trumps advokater hävda att det är ett federalt brott, och Trump åtalas i en delstatsdomstol.

Vilka andra argument kan de ha?

De kan säga att preskriptionstiden gått ut. Bokföringsbrott har i regel en preskriptionstid på två år. Brotten skedde 2016/2017. Grovt bokföringsbrott har en preskriptionstid på fem år. Men denna tid kan förlängas om den åtalade inte befann sig i New York under dessa år. Det är just fallet med Trump.

Finns de fler invändningar?

Absolut. Trump kan begära att få rättegången flyttad till ett annat distrikt, att han inte kan få en rättvis behandling i ”liberala” New York. Det finns också en rad andra tricks Trump-teamet kan ta till. Trump brukar vara duktig på att förhala. Han har varit inblandad i en rad civila processer.

Finns det några liknande fall om politiker i amerikansk historia?

Inte vad gäller presidenter, men många drar paralleller med demokraten John Edwards. Han försökte bli demokraternas presidentkandidat 2008 och använde då kampanjbidragspengar för att betala ut tystnadspengar till en älskarinna. Han ställdes inför rätta några år senare, men frikändes från den allvarligaste anklagelsen och juryn kunde inte komma överens kring de andra åtalspunkterna.

Vad var Edwards försvar?

Han sa bland annat att pengarna inte använts för att påverka ett val utan för att han ville hålla det hemligt från sin fru Elizabeth som under denna period också led av bröstcancer. Hon avled 2010.

Kan Trump använda något liknande försvar.

Ja, det kan han garanterat.

Hur sannolikt är det att Trump döms till fängelse?

Mycket osannlikt. Fängelse finns på straffskalan om brottet anses grovt, annars är det böter som gäller. Men för att han skulle fällas så krävs att alla tolv medlemmar i juryn är eniga.

Har Trump skadats politiskt av allt detta?

Inte än i alla fall. Han har tvärtom utökat din ledning över andra potentiella republikanska motståndare i kampen om vem som ska bli partiets presidentkandidat 2024.

Kan Trump ställa upp i presidentvalet även om han skulle fällas och dömas till fängelse?

Ja, den amerikanska konstitutionen lägger inga hinder för en person att ställa upp i presidentvalet, ens om han eller hon dömts till fängelse eller avtjänar ett fängelsestraff. Det är förstås en annan sak hur väljarna skulle reagera.

