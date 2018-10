Så kan Kristersson få makten – men regeringen blir oerhört svag

Det har gått en vecka sedan Ulf Kristersson fick talmannens uppdrag att försöka ta fram en ny regering.

Men hittills har M-ledarens sonderingar gett få resultat.

I samband med att han träffade talmannen Andreas Norlén på tisdagseftermiddagen för att informera om det nuvarande läget meddelade Ulf Kristersson att S-ledaren Stefan Löfven avvisat att stötta en traditionell alliansregering.

Expressen politiske kommentator K-G Bergström menar att pressen på M-ledaren nu är stor:

– Ulf Kristersson är absolut under stor press för det som exempelvis har varit C-ledarens huvudkrav för att gå med på alliansregering är att den släpps fram av S och den dörren är stängd nu, säger han.

Krävs att någon bryter sina löften

K-G Bergström fortsätter:

– Just nu vet vi ingenting om vilket andrahandsalternativ han ska utreda och vi vet inget om hur C och L ställer sig till detta. Så sent som vid lunch i dag uttalade sig Lööf om att bilda regering med stöd av S.

För att få till en fungerande regering krävs att ett eller flera av partierna bryter mot tidigare ställningstagande och uttalanden, och K-G Bergström tror att det är C-ledaren Annie Lööf som pressas hårdast i den frågan.

– Ulf Kristersson avsikt är väl att pressa C-ledaren så att hon går med på att bilda en regering trots att den inte har stöd av någon och helt enkelt chansa på att SD inte ska fälla den – men då bryter hon mot vad hon sagt tidigare, säger han.

"Störst chans för M+KD"

Och fortsätter:

– Ett annat alternativ för Kristersson är att bilda en ren M+KD-regering och med SD i underlaget, det är det alternativ som förutsätter minst löftesbrott från någon eftersom varken C eller L sagt hur det ställer sig till sådan regering. Det är där som Kristersson har största chansen att få till någon regering men den blir utomordentligt svag, säger K-G Bergström.

