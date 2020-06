Så fostrades Maddies misstänkte mördare

Madeleine McCann försvann under en familjesemester i Portugal 2007. Fallet, som genom åren fått enorm uppmärksamhet både i Storbritannien och internationellt, har förblivit olöst.

Men i veckan meddelade polisen att man har en ny huvudmisstänkt: Tyske Christian Brückner, 43. Tyska åklagare har sagt att att Maddie sannolikt är död och att man tror sig veta hur hon mördades.

Mail Online berättar nu om Christian Brückners bakgrund. Som spädbarn övergavs han av sin mamma. Han adopterades av Brigitte och Fritz Brückner.

Men när han var i nedre tonåren skickade de honom till ett ungdomshem på grund av hans socialt nedbrytande och kriminella beteende. Sedan fosterpappan blivit rullstolsburen efter en bilolycka kunde paret inte längre hantera honom, berättar grannar för Mail Online.

– Om det jag läser är sant kommer det att krossa hans mor. Brigitte och Fritz gjorde allt de kunde för honom när han var pojke, säger en granne.

”Vill inte veta”

Brigitte Brückner, som i dag är änka, säger till tidningen att hon inte vet något om brotten han misstänks för.

– Jag vill inte veta något om det, tillägger hon.

Som 17-årig antastade Christian Brückner en sexårig flicka i hemstaden Würzburg. Efter avtjänat straff flyttade han till Portugal, där han ha uppges ha ingått i ett nätverk som langade narkotika.

År 2005 blev en 72-årig amerikansk turist våldtagen under tortyrliknande former av en maskerad man i Portugal. Brückner dömdes för brottet så sent som i december i fjol. Domen är överklagad.

Tyska åklagare bekräftar nu att han utreds för ännu ett olöst fall. Det handlar om Inga Gehricke, 5, som försvann 2015. Samtidigt har tysk polis för första gången på 20 år hört av sig till pappan till sexårige Renè Hasèe, som försvann under en semester i Portugal 1996.

I mars 2019 släpptes dokumentärserien "Disappearance of Madeleine McCann" på Netflix.

