Nordkorea är ett av världens mest slutna länder och en majoritet av befolkningen lever i fattigdom. Trots detta vältrar sig diktatorn Kim Jong-Un i lyx, som en av få i huvudstaden Pyongyang.

Förenta nationerna (FN) har infört sanktioner mot företag gällande försäljning av lyxvaror till Nordkorea som straff för landets kärnvapenutveckling, men Kim har lyckats kringgå FN:s förbud.

I en ny rapport från Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) karläggs hur Kim bland annat har lyckats flyga in två lyxiga Mercedes-bilar, till ett värde av över 4,5 miljoner kronor styck, via bland annat Sydkorea och Ryssland, rapporterar CNN. I rapporten visar lastfartygen på bilder då de byter gods och färdas över internationellt vatten.

I juni 2018 börjar bilarnas resa vid en hamn i nederländska Rotterdam. De tar sedan en resa på flera månader – genom sex olika länder.

Den långa hemliga rutten

Från Rotterdam färdas bilarna via båt under 41 dagar då de når fram till staden Dalian i Kina, varifrån de skickas till Osakas hamn i Japan. Med en ny båt skickas de efter dess till den sydkoreanska hamnen i Busan.

Där tar ett ryskt skepp över bilarna och försvinner från loggarna, innan det återvänder 18 dagar senare utan bilarna och fraktar då i stället kol, visar rapporten från C4ADS.

Skeppet, som åker under afrikanska Togos flagg, med en säkerhetschef baserad i Hongkong, hade tidigare ett nordkoreanskt namn men bytte till ett ryskt, lyckas föra bilarna till ryska staden Vladivostok. Taktiken är en väl beprövad sådan, enligt C4ADS, för att förvilla kontrollanter.

Från Vladivostok kan sedan bilarna flygas till Nordkorea via flygplan som ofta används för att transportera militärfordon till landet men som ska vara väldigt sällsynta i staden, enligt rapporten som slutfördes efter åtta månaders undersökningar.

Bilarna av modellen Mercedes-Maybach S600 kostar omkring 4,5 miljoner kronor styck, skriver CNN. Lädersätena ska vara utrustade med massageutrustning och bilarna skyddas av material som ska klara av skottlossningar och bombattentat.

Företaget ovetande om köpen

På Mercedes är man helt ovetande om hur bilarna ska ha kommit till Kims ägo.

– Vårt företag har inte haft några affärer med Nordkorea på över 15 år nu och står bakom EU:s och USA:s embargos. För att förhindra leveranser till Nordkorea och till några av dess ambassader runtom i världen, har Daimler (koncernens namn) implementerat en omfattande exportkontrollsprocess, vilket vi anser är rimlig och effektiv och som möter alla krav från myndigheter, säger företaget i ett uttalande till CNN.

Enligt rapporten har Kim Jong-Un importerat lyxvaror för över 1,7 miljarder kronor mellan 2015 och 2017.

I samband med ryske utrikesministern Sergej Lavrovs besök hos Kim Jong-Un visades bilder på diktatorns väldigt lyxiga hem, något som Expressen tidigare har rapporterat om.