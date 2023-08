Regnet har öst ner över stora delar av Sverige och i nuläget ser Storms meteorolog Pall Agust Thorarinsson inget slut på det dåliga vädret.

– Prognosen sträcker sig en vecka framåt och visar fortsatt regn och ostadigt väder. Så vi får i alla fall en vecka till av det här, konstaterar Thorarinsson.

Flera faktorer kan förklara varför vädret inte följt trenden.

– Det finns ju massa fysik bakom varför. Det är ju egentligen väder – man får en torr sommar, man får en blöt sommar, man får en bra vinter, man får en dålig vinter, säger Thorarinsson.

Vädret kommande dagar: ”Nästa regn är på gång”

Under onsdagen och torsdagen fortsätter det regniga vädret. Under natten drog ett regnoväder in över Götaland och upp mot Stockholmsområdet och under dagen drar det vidare norrut.

– Det kommer regna konstant i nästan hela Norrland, säger Pall Agust Thorarinsson.

Under dagen kommer det spricka upp över Götaland, men ett nytt lågtryck är på väg in.

– Nästa regn är på gång och börjar röra sig in söderifrån under kvällen, fortsätter han.

Vädret kommer fortsatt att vara ostadigt under fredagen och under helgen. Prognosen visar växlande molnighet och regnskurar över de flesta län och landskap. Lördagen kommer att bli lite mindre molntung.

Temperaturen kommer att ligga mellan 15 och 20 grader i hela Sverige.

Regnigast blir det i Svealand och södra Norrland och torrast i norra Norrland.

Stor sannolikhet för sommarväder under andra halvan av månaden

Meteorologen kan bara se prognosen för en vecka framåt, men för kommande veckor i augusti finns scenarier om hur vädret kan komma att bli – och Pall Agust Thorarinsson kommer med glädjande besked för den som är besviken på sommarvädret.

– Veckorna efter denna, andra, tredje och fjärde veckan i augusti, där finns större sannolikhet för scenarion som innehåller lite mindre ostadigt väder, säger han och fortsätter:

– Det finns fortfarande hopp för resten av augusti. För att vi skulle kunna få sommar, högtryck med sol och då kommer värmen.

Han förklarar dock att det inte handlar om ett fullkomligt väderomslag. Så här sent in på året kan det fortfarande komma skurar och åskväder.

– Det är vanligt för augusti. Det känner man till, säger Thorarinsson.

