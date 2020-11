Så blir Melanias framtid efter Vita huset: ”Lättad”

Är det något som stått klart under de senaste fyra åren är det att Vita huset i Trumps regi inte liknar någon annan administration i mannaminne.

Det gäller också första damens roll.

Redan efter att Trump vann valet blev det stora rubriker när Melania Trump valde att stanna kvar i New York. Det hette att det var för att sonen Barron skulle kunna gå klart skolåret.

Men den bakomliggande orsaken ska ha varit att Melania Trump förhandlade om äktenskapsförordet med Donald Trump.

Det första äktenskapsförordet var inte särskilt generöst, enligt vad Washington Post-reportern Mary Jordan kommit fram till i sin bok ”The art of her deal”.

Men Melania Trump hade ett bra förhandlingsläge, med tanke på den lugnande effekt hon hade på sin make, och det faktum att hon varit gift med honom längre än någon av de tidigare fruarna. Hon ville se till att hon själv låg bra till, och att sonen Barron skulle ses som jämlik med Trumps vuxna barn i fråga om arv och ekonomiska möjligheter.

Fem månader senare kom hon till slut till Washington.

Därefter har snart sagt varje rörelse visats i tv-kamerorna och analyserats. Som de gånger när hon har schasat bort hans trevande hand, och när hon visat upp sig i hyperdyra kläder.

Men nu är det snart dags stämpla ut från rollen som USA:s första dam.

– Jag tror Melania förmodligen kommer vara lättad, i hemlighet. Det här inte vad hon hon tackade ja till, säger journalisten Kate Andersen Brower till USA Today.

Kate Andersen Brower har gett ut flera böcker om Vita huset.

– Jag tror hon kommer gå tillbaka till den här ”dam som lunchar”-livsstilen, vilket hon är i sin fulla rätt att göra. Men om hon skrev en bok skulle hon kunna tjäna mycket pengar. Om hon skriver den utan att hålla tillbaka skulle den gå väldigt bra. Och det kanske hon skulle göra, med tanke på hur uppriktigt hon ibland uttrycker sig, säger hon till tidningen.

Men om det nu blir damlunchstilen så är det goda utsikter att Melania Trump syns till mer i New York igen.

Favoritställena i New York

Melania Trumps favoritställen fanns inom någon kilometers avstånd från Trump Tower, från skyskrapornas Midtown på Manhattan upp till exklusiva Upper East Side, nära grönskan i Central Park.

Stephanie Winston Wolkoff, som jobbat som assistent och rådgivare åt Melania Trump, berättar i sin bok ”Melania and me” att de hade sina givna lunchställen på lyxrestaurangerna i området.

Favoriten var Harry Ciprianis. I Central Parks sydöstra hörn, bara ett par kvarter från Trump Tower, ligger en av utposterna i Cipriani-imperiet, där det serveras italiensk mat i finutförande med prislappar därefter. Även Prinsessan Madeleine var under sin tid i New York väldigt förtjust i Cipriani-maten, då främst på en restaurang som ligger längre ner på Manhattan, där hon var väldigt uppskattad av personalen.

När det var krävdes extra avskildhet gick Melania Trump och assistenten Winston Wolkoff till The Mark Restaurant by Jean-Georges. Vongerichten driver en rad finkrogar i New York och andra metropoler, och den här inne i lyxhotellet The Mark på 77:e gatan var perfekt när de ville vara diskreta.

Nu har restaurangen uteservering, som alla andra ställen i New York. Men här sitter en särskild typ av gäster: den sortens kvinnor och män som inte störs alls av att lunchlaxen och ett glas av det billigaste rosévinet kostar runt 750 kronor när dricksen är inräknad.

Det är idel välfönade frisyrer, nyfixade naglar och eleganta material i kläderna. Kyparna går i vita rockar.

Hit till lyxiga The Mark Restaurant gick Melania Trump med Stephanie Winston Wolkoff.

Och varför skulle Melania Trump inte återgå till sitt bekväma lyxlunchliv? Det är inget som säger att före detta första damer måste ta på sig nya, betungande uppdrag. Och enligt vissa experter har Melania Trump ändå inte så mycket till meriter från Vita huset att bygga vidare på.

Melania Trumps projekt ”Be best”, som hon startade mot nätmobbning, har mest fått syrliga kommentarer med tanke på hur hennes make beter sig i sociala medier.

Författaren Betty Boyd Caroli, som skrivit boken ”First ladies”, hävdar att Melania Trump ”inte gjort något betydelsefullt” under åren i Washington.

– Hennes tolkning av jobbet verkar vara att göra så lite som möjligt, och vissa amerikaner – men inte en majoritet, tror jag – gillar så klart det. Jag väntar mig att ”Be best” kommer begravas, i den mån det existerade överhuvudtaget i fråga om personal och finansiering.

– Så vitt jag kan se var inte Melania mycket för projekt ens före tiden i Vita huset, säger Boyd Caroli till USA Today.

Spekulationer: Långt ifrån lyckligt äktenskap

De som letar ledtrådar kring första damen – snart före detta första damen – och hennes framtid tyckte sig se en sådan inför USA-valet.

Melania Trump gick och röstade i Palm Beach County, där Mar-a-Lago ligger. Det är här makarna Trump är skrivna numera, även om de har kvar jätttevåningen i Trump Tower i New York. Men det är så klart ingen vattentät spaning – det går ju lika lätt att skriva sig i New York igen, som det var att på papperet flytta till Florida.

Det spekuleras på flera håll om att Melania Trump kan lämna Donald Trump efter tiden i Vita huset. Bilden som målas upp långt från den traditionella bilden av ett lyckligt äktenskap.

Enligt CNN:s Kate Bennett, som bevakat Melania Trump under hela tiden i Vita huset och gett ut boken ”Free, Melania”, sover Melania i ett rum på tredje våningen i residenset i Vita huset, medan Donald tillbringar nätterna det stora sovrummet på första våningen. (Under Obamas år i Vita huset var det Michelle Obamas mamma som använde rummet på tredje våningen.)

En av dem som sagt att Melania kommer göra expresidenten till exmake är Omarosa Manigault Newman, tidigare medarbetare i Vita huset.

– Melania räknar varje minut tills han lämnar Vita huset och hon kan skilja sig. Om Melania skulle försöka sig på den ultimata förödmjukelsen och skilja sig medan han fortfarande är president skulle han hitta ett sätt att straffa henne, säger hon.

I brittiska Independent ser man det som ett alternativ att paret inte nödvändigtvis skiljer sig – men lever åtskilda.

”Det är fortfarande rimligt att han bor i Mar-a-Lago efter presidentskapet, för att undvika hatet som finns mot honom i hans hemstad New York. Han skulle ha mer frihet och och ett varmare mottagande, fru Trump skulle då kunna fortsätta sitt liv i Trump Tower.”

Vid Trump Tower tror och hoppas flera av de som Expressen pratar med att paret Trump håller sig i Florida. Det är inte bara för att trafiken blir outhärdlig när Trump är i stan – han är synnerligen impopulär här. På Manhattan, där han bor, fick han bara 14,5 procent av rösterna i valet.

– Jag är övertygad om att de kommer dra sig tillbaka till Florida, vi vill inte ha dem här. Och det vet de om. Så lycka till i Florida, säger läraren Jody Quaglia, 41.

Hon skulle inte bli så förvånad om de separerar:

– Om hon lämnar honom så lär det väl ha med pengar att göra, kan jag tro. Jag tror inte det finns så mycket äkta kärlek i det där förhållandet, det verkar mer vara ett arrangemang.

Jodie Quaglia, 41, lärare, New York: ”Stan väntade på det valresultatet. Jag har aldrig sett New York på så glatt humör. Jag är övertygad om att de kommer dra sig tillbaka till Florida, vi vill inte ha dem här. Och det vet de om. Så lycka till i Florida.” Foto: Johan Eriksson Jane Frank, 63, ”spelar tennis och umgås med familjen”, New York. ”Jag är glad att Biden vann, men jag önskar familjen Trump allt väl, och hoppas att han lämnar med värdigheten intakt. Men jag tror inte det. Och jag tror definitivt de kommer bo i Florida. Men det bryr jag mig inte om, bara han försvinner.” Laurie Heineman, 32, jobbar inom teater, New York:– Jag är inte ens säker på att valet är klart, det är inte officiellt. Som det var med Al Gore 2000 när alla trodde han vann, men så gjorde han inte det… – Jag tror paret Trump kommer ha kvar båda sina boenden. Det spelar ingen roll att folk inte gillar att ha dem här – det är New York, alla är arga på alla. Foto: Johan Eriksson Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

