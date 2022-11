Så blir adventsvädret

Och det kanske inte är så konstigt. Advent infallet i år så tidigt som det bara är möjligt, detta eftersom julafton är på en lördag.

– Det är jämngrått i hela landet. Grått, mulet och dimmigt, konstaterar Josefine Qvarnsjö-Bergfeldt, meteorolog på StormGeo.

– Om man ska någon som helst chans till att se det spricka upp i molntäcket så ska man vara i södra Lapplandsfjällen – det är det enda område där det inte ser ut att vara jämngrått.

Lätt snöfall i Dalarna

Inte heller blir det någon nämnvärd nederbörd att tala om över adventsfikat.

– Det finns ett litet område som är på väg in i dag. Det är inte mycket men det kan dra in över Dalarna under kvällen och bli lite lätt snöfall – ett par centimeter.

Temperaturen blir dock mild, med liten risk för halka i mellersta Norrland och längs Norrlandskusten där det kan vara lokal frosthalka under dagen.

–Det är väldigt milt, sex-sju plusgrader i Skåne och på Västkusten. I Stockholm och Svealand omkring nollgradigt. Även i Norrland ganska milt, någon enstaka minusgrad och som mest minus fem grader.

I fjällkedjan blir det lite blåsigt med friska till hårda vindbyar.

Kan spricka upp nästa helg

Det grå molntäcket kommer hänga kvar som en blöt filt över hela Sverige fram till nästa helg, uppger meteorologen.

– Det blir en gråmulen avslutning av november och inledning på december, säger Qvarnsjö-Bergfeldt.