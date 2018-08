Så blev Ivanka och Jared Vita husets mäktigaste par

I veckan kom ytterligare en skandalbok som påstås avslöja vad som egentligen sker bakom stängda dörrar i Vita huset. "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House” är skriven av Donald Trumps före detta nära medarbetare Omarosa Manigault-Newmans som i boken beskriver presidenten som okvalificerad, maktgalen, rasistisk, kvinnofientlig och narcissistisk.

Boken avslöjar också många nya detaljer om Trumps relationer till sina barn – särskilt äldsta dottern Ivanka Trump, 36, och hennes make Jared Kushner, 37. Medan sonen Donald Jr irriterar sin pappa är Ivanka presidentens stora ögonstenen.

Omarosa Manigault-Newman skriver att många som jobbade med Trumps valkampanj var chockade när de förstod hur han talade om sin dotter – och agerade i hennes närhet. Hon tar upp republikanernas konvent som exempel: när Ivanka hållit sitt tal la Trump händerna på hennes höfter och pussade henne på ett sätt som gjorde många obekväma, men Omarosa Manigault-Newman ska inte ha blivit förvånad. Hon hade sett det förut. I boken beskriver hon ett möte när Ivanka kom in i en åtsittande kjol.

– Alla på mötet var tvungna att stanna upp så han kunde prata om hennes kropp. ”Du ser fantastisk ut. Jag gillar hur kjolen sitter. Ser inte Ivanka fantastisk ut?” Han insisterade att alla skulle hålla med om att kjolen var väldigt smickrande.

Ivanka Trump sägs ofta vara pappa Donald Trumps ögonsten. Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

Ett gemensamt intresse för fastighetsaffärer

Ivanka Trump och Jared Kushner (eller ”Javanka” som amerikanska medier kallar dem) träffades första gången på en lunch 2007 när Ivanka bara var 25 år. Gemensamma vänner hade parat ihop dem eftersom båda var intresserade av fastighetsaffärer.

– Väldigt oskyldigt styrde de upp detta och tänkte att vårt enda intresse för varandra skulle vara transaktioner. Varje gång vi ser dem säger vi ”bästa dealen vi någonsin gjort", berättade Ivanka för Vogue 2015.

2009 gifte sig paret på Trump National Golf Club i New Jersey. Utåt sett ska Trump ha varit ett stort fan av sin svärson. Men flera medier rapporterar att han sagt att dottern kunnat få någon bättre. Trump ska förgäves ha försökt få dottern att dejta NFL-stjärnan Tom Brady, avslöjade Ivankas mamma Ivana Trump i sin bok och enligt New York Times brukar Trump skämtsamt påpeka att han kunde haft Tom Brady som svärson ”men i stället fick jag Kushner”.

När Trump vann presidentvalet bytte paret sitt glamorösa penthouse på Park Avenue och New Yorks societetsliv mot politiken i Washington. Ivanka anställdes som oavlönad assistent till presidenten och Jared Kushner blev rådgivare i Mellanösternfrågor. Många demokrater och andra liberala väljare hoppades att deras inflytande skulle påverka presidenten i en mer moderat riktning, men när Ivanka inte lyckats övertyga sin pappa i hjärtfrågor som Parisavtalet, betald föräldraledighet och bättre barnomsorg växte besvikelsen.

Senaste handlade kritiken om att hon höll tyst när USA chockades av bilderna på gråtande barn till immigranter som separerats från sina föräldrar. Till slut kommenterade hon att det var ett ”lågvattenmärke” för Vita huset men en komplex situation.

Ivanka Trump träffade sin make Jared Kushner genom gemensamma vänner, som tyckte att deras stora intresse för fastighetsaffärer. Foto: ALEX BRANDON / AP TT / NTB SCANPIX

Antydningar att de skulle lämna Vita huset

Även internt växte irritationen under de första månaderna. Många ansåg att Ivanka Trump var den enda som presidenten lyssnade på, samtidigt som hennes befogenheter var alldeles för stora i förhållande till hennes erfarenhet (minns bara alla upprörda röster efter att hon tillfälligt tog pappans plats vid förhandlingsbordet under G20-mötet).

Förre chefsstrategen Steve Bannon och förre utrikesministern Rex Tillerson ska ha tillhört Ivankas största motståndare innan de fick sparken liksom många andra. Många trodde Ivanka och Jared stod näst på tur och konflikten mellan paret och stabschefen John Kelly, som nedgraderade säkerhetsnivån för Jared Kushner, spädde på ryktena. Samtidigt har något uppenbart hänt med Trumps förtroende för svärsonen.

”Det hjälpte inte att presidenten gick från att säga till sina anställda ”prata med Jared” under kampanjen till att säga att ”Jared har inte varit så bra för mig”, skriver New York Times.

Vid ett läge ska Trump till och med ha sagt till John Kelly att han önskade att paret skulle återvända till New York. Men de uppgifterna tillbakavisas av finansminister Steven Mnuchin:

– Alla antydningar att de var på väg att lämna Vita huset var bara fåniga, säger han till tidningen.

Uppgifter gör gällande att Ivanka Trump är på väg att lägga ner sitt klädmärke. Foto: SEBASTIAN SCHEINER / AP TT NYHETSBYRÅN

Parets maktposition anses vara säkrad

Nyligen kom beskedet att Ivanka Trump lägger ner sitt klädmärke – för att fokusera på politiken. I ett uttalande förklarade hon:

– Efter 17 månader i Washington vet jag inte när eller om jag kommer att återvända till företagssidan. Men jag vet att mitt fokus i den överskådliga framtiden kommer vara arbetet jag gör i Washington så det här beslutet är det enda rätta mot mitt team och partners.

På flera håll har det tolkats som att parets maktposition nu är säkrad. New York Times skriver att paret är så ”bekväma och så nära presidentens innersta kärna de någonsin har varit”. Nyhetssajten Axios konstaterar att Jared Kushner har fått tillbaka den högre säkerhetsklassningen och att paret har presidentens fulla uppmärksamhet. Ofta träffas de tre i ett privat middagsrum bredvid Oval rummet – utan att John Kelly är närvarande. Båda spås också få tunga roller när omvalskampanjen drar i gång.

– ”Javanka” har överlevt sina fiender och har ett fastare grepp om makten än någonsin, skriver Axios.

Det är långt ifrån vad man kan säga om Melania Trumps ställning i Vita huset. Tvärtom verkar presidenthustruns inflytande vara mindre någonsin. Omarosa Manigault-Newman skriver i sin bok att Melania – till skillnad från vad många trodde – visst ville att maken skulle vinna valet. Men att hon nu är fast i rollen.

– Om Melania försökte sig på den yttersta förnedringen att lämna honom under hans presidentskap skulle han hitta sätt att straffa henne. Min åsikt är att Melania räknar varje minut tills han är ute ur Vita huset och hon kan skilja sig.