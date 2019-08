Vid bara 17 års ålder blev Gakirah Barnes en av Chicagos mest fruktade lönnmördare. Tonåringen, som ryktas ha begått sitt första mord redan som 14-åring misstänks ha varit inblandad i upp till 20 gängskjutningar i den amerikanska staden.

Känd under smeknamnen ”Tyquanassassin” och ”Tookaville'kirah”, blev Barnes snabbt erkänd som en ”young killa”, en ung lönnmördare bland Chicagos gängkriminella kretsar, skriver The Sun.

Vid 2013 förlorade hon en av sina närmsta vänner. Foto: Privat

Länge såg det ut som att Barnes skulle bli en av de mest ökända kvinnliga gängmedlemmarna i USA:s historia. Men i april 2014, då hon var på väg hem till en vän, sköts hon till döds. Nio kulor sargade hennes kropp, i bröstet, nacken och käken.

”En djävlig monstruös liten tjej”

Trots att Barnes aldrig åtalats för något mord, berättas en våldsam historia nu i den nya dokumentären ”Secret life of a gang girl”, då den misstänkta lönnmördaren skapat ett stort följe i sociala medier där hon berättat om livet som gängkriminell på Chicagos gator.

Det är just på grund av hennes förflutna, med inflytande i sociala medier, som Barnes fall lyfts fram.

– Hon verkade nästan inte mänsklig. Hon var en djävlig, monstruös liten tjej som sprang runt och mördade folk, och även gillade att prata om det online, säger professorn Desmond Patton, som studerat Barnes fall, till The Sun.

Med relationen mellan gängvåld och sociala medier-närvaro som forskningsfält har Patton lång erfarenhet kring unga mördare.

– Hon ville bli den tuffaste personen hon kunde vara i det gänget, säger han till tidningen.

Familjevännen sköts ihjäl framför ögonen på henne

Barnes rykte som gangster – minst lika våldsam som männen – växte i takt med våldet i Chicagos södra distrikt där hon härjade.

Tyquan Tyler, en familjevän till Gakirah Barnes, var bara 13 år då han kom på besök. Tillsammans lämnade de två en fest, när flera män sköt rakt in mot en folkmassa. Trots att de menat att döda en annan, föll 13-åringen offer för den dödliga skottlosningen, och slutade andas på ett barnsjukhus timmar efter händelsen.

”Tyquan skulle ha varit här med mig men i stället slutade lillebror upp sex fot under jorden – en miljon miles bort”, skrev Barnes på Twitter efter dödsfallet, under sitt smeknamn ”TuqanAssasin”, enligt The Sun.

Gakirah Barnes fall, den unga misstänkta mördaren som dog innan hon blivit myndig – har i Chicago studerats för att få grepp om gängvåldet i staden.

Professor Desmond Patton berättar om hetsen i sociala medier, och kallar den ”cyber-banging”. Han har försökt se mönstren som drev Gakirah Barnes från lovande student – till misstänkt mördare, enligt The Sun.

– Uttryck om sorg och förlust kommer ofta innan en mer aggresiv och hotfull tweet, är en av många lärdomar han gjort kring beteendet i sociala medier – som göder våldet på gatan.

LÄS MER: Minst 74 skjutna i våldsvåg i Chicago