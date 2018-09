Mot en stenvägg utanför riksdagshuset i Stockholm med plakatet ”Skolstrejk för klimatet” blev hon med tre veckor kvar till valet en av de viktigaste frontfigurerna i miljödebatten.

Greta Thunberg har varje gång hon fått frågan med självklar röst förklarat sitt engagemang.

– För att ingen annan gör någonting, så det är min moraliska skyldighet att göra vad jag kan. Jag vill att folk får upp ögonen för att vi befinner oss i en kris och engagera människor, som hon sa till Expressen.

Tonåringens klimataktion utanför riksdagen hyllades av Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin på Twitter som ”Kristallklar logik från flickan som strejkar från skolan eftersom vuxna förstör planeten” och av Pär Holmgren, tidigare meteorolog på SVT, som på samma forum menade att 15-åriga Greta var ”en katalysator för att nå den kritiska massa som krävs för en riktig omställning”.

Gretas skolstrejk blev en nyhet över hela världen

Men framför allt blev flickan med flätornas sansade röst till ett vrål som spred sig över världen – och hela vägen till FN:s högkvarter i New York.

På bara några dagar blev Greta Thunbergs skolstrejk till rapporter och tv-inslag i bland annat Norge, Danmark, Sydafrika, Turkiet, Belgien, Nederländarna och USA. När brittiska The Guardian och New York Times publicerade artiklar blev spridningen närmast global och följdes upp av fler reportage i BBC ("The swedish teen that skips school for climate protest") och i tyska tv-kanalerna ARD och ZDF.

Arnold Schwarzenegger hälsade till Greta efter skolstrejken

Samma dag som Sverige går till val kommer på Twitter en hälsning från filmstjärnan och tidigare guvernören Arnold Schwarzenegger med direkt adress till Greta Thunberg.

"Jag älskar att se någon som inte bara klagar utan faktiskt gör någonting åt saken. Du inspirerar mig. Fortsätt i skolan och jag skulle gärna vilja bjuda in dig till Wien och R20 så du kan inspirera ännu fler", skriver Arnold Schwarzenegger.

”Du inspirerar mig”, skrev Arnold Schwarzenegger till Greta på Twitter. Foto: HENNING KAISER / AP TT NYHETSBYRÅN

Men hur var det med hyllningen från FN:s generalsekreterare António Guterres?

Den 10 september sprids uppgiften på sociala medier att den unga svenskan ska ha omnämnts i António Guterres linjetal, och enligt ett dokument från FN som Expressen har tagit del av gjorde hon också det.

"Förra veckan läste jag om 15-åriga Greta Thunberg. Efter Sveriges varmaste sommar någonsin bestämde hon sig för att strejka från skolan och sitta framför riksdagshuset för att få politiker att vakna i klimatkrisen. Hon vet att det är slutpratat. Det är tid att agera", skulle generalsekreteraren säga i det kommande talet enligt den pressrelease som gick ut i FN:s officiella kanaler.

Men något hände på vägen.

- I originalversionen börjar António Guterres sitt tal med att prata om Greta och talet läggs ut på FN:s officiella kanaler. När han sedan håller sitt tal har han spelat ner dramatiken. I den versionen ströks Greta, säger Gretas pappa Svante Thunberg som har en försiktig teori.

- Kanske var det för djärvt för en generalsekreterare, om det kunde uppfattas som att han uppmanande barn i världen att strejka.

Greta Thunbergs mamma är operasångerskan Malena Ernman, just nu dubbelt aktuell som huvudrollsinnehavare i den rosade musikalen ”Såsom i himmelen” – och med klimatboken ”Scener ur hjärtat” som hon skrivit tillsammans med sin familj.

Malena Ernman har tidigare vittnat om hur dotterns engagemang har fått hela familjen att lägga om sina liv radikalt. De har slutat att flyga, äter inte längre kött och har bytt till elbil bland annat.

Malena Ernman: ”Allt vändes upp och ner”

Samma dag som Arnold Schwarzenegger adresserar sin invit till dottern, skriver Malena Ernman på Facebook:

"Det är ingen hemlighet att jag har försökt att stå upp för viktiga frågor under årens lopp. Frågor som för mig och Svante bottnar i den humanism vi båda tror på. Men sen jag tvingades av mina två döttrar att sätta mig in i klimatfrågan så ändrades hela min världsbild. Allt vändes upp och ner tills jag till slut insåg att alla andra frågor bleknade till ingenting vid sidan av den akuta, existentiella kris vi står inför".

Malena Ernman har tidigare berättat om föräldrakampen när dottern slutade äta, prata och läsa. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Men den unga klimatkämpens väg till global uppmärksamhet har inte varit utan hinder.

Malena Ernman har tidigare berättat om långdragna psykiatriska utredningar och en diger föräldrakamp när dottern slutade äta, prata, läsa, fungera och som mynnade i att Greta och hennes syster Beata fick diagnoserna asperger, högfungerande autism och ocd.

”15-årig klimatradikal med Aspergers”

På Twitter presenterar sig Greta Thunberg för sina nu över 6 300 följare; ”15-årig klimatradikal med Aspergers”.

Malena Ernman har hållit sig i bakgrunden av dotterns miljöstrejk men när hatet och hoten från vuxna på sociala medier blev för många och för grova, gick hon ut på sociala medier och sa ifrån.

– Det hat som riktats mot min dotter är lika bottenlöst tragiskt som det är talande för vår samtid. Texter hon själv varit med och skrivit, om när hon varit livshotande sjuk hånas av respekterade politiska grupperingar. Hon hängs ut i drev där hon i oändliga twittertrådar kallas utvecklingsstörd, terrorist och hora, skrev Malena Ernman på Facebook men poängterade samtidigt att Greta själv "skrattar åt allting".

– Vi har inte sett henne så här lycklig någonsin. Hon fullkomligt sprudlar och det lyser om henne hemma.

Att flickan själv har tagit uppståndelsen med ro tyder hennes svar till Arnold Schwarzenegger på:

"Räkna med mig. Hasta la vista baby."