S-toppen: ”Jag umgås med folk som röstar på SD”

Annelie Karlsson talar varmt om sin arbetarbakgrund och åren som butiksbiträde på modekedjan Kappahl. Det som ledde in henne på den fackliga banan och 2010 gav henne en plats i riksdagen.

Socialdemokraterna hade förlorat ännu ett val och partiordföranden hette först Mona Sahlin, sedan Håkan Juholt och till sist Stefan Löfven. Annelie Karlsson trodde inte att hon skulle bli långvarig inom politiken.

– Det var en turbulent tid. Jag kom till riksdagen med väldigt liten politisk erfarenhet jämfört med många andra. Det var en helt ny värld för mig. Jag tänkte att ”här blir jag nog inte så gammal”.

Drivkraften att representera ”vanliga arbetare” fick henne att stanna. I dag har hon avancerat till ledare för riksdagsgruppen.

”Jag är jättedålig på engelska”

Annelie Karlsson säger att hon frustreras av en utveckling mot en politisk elit, snobberi och personer som vill mästra med sina kunskaper. Hon är stenhård i sin sågning av Almedalens rosédrickande och PR-mingel.

Samtidigt tycker hon att många människor skickar dubbla budskap om vem folkets företrädare bör vara, och återkommer till sin bakgrund.

– Arbetare ska vara representerade i riksdagen, men det ska helst inte märkas. När vi väljer en före detta svetsare som partiordförande så hånas han för det. Jag som gått två år på gymnasiet och är jättedålig på engelska, då tycker folk att man inte kan ha en företrädare som är på det viset. Det blir hånfullt.

Hellre hockey och musikal än middag med kungen och drottningen, sa du till tidningen Handelsnytt som ny riksdagsledamot. Stämmer det fortfarande?

– Det har jag inte ändrat mig på. Fast jag har varit på middag med kungen och drottningen nu, det ingår lite i uppdraget. Men jag går inte varje gång jag blir bjuden. Jag är en arbetarunge från Kiaby utanför Kristianstad och kommer aldrig vara bekväm i de fina salongerna. Det har alltid varit en utmaning för mig att känna att jag duger.

– När jag fick frågan om att bli gruppledare var jag oerhört tveksam. Jag speglade mig med vilka som varit innan mig. Det där var inte jag. Jag blir aldrig Ygeman, Damberg eller Eneroth. Jag är Annelie. Jag tycker om att köra runt på fackföreningsmöten och svära mycket.

”Vi har jävligt raka rör”, säger Annelie Karlsson om riksdagsgruppens arbete. Foto: Filippa Rogvall

I samband med en interndebatt om Las-utredningen beskrev du samtalskulturen i riksdagsgruppen som ”raka rör”. Vad betyder det?

– Vi har jävligt raka rör. Det kan vara väldigt högljudda diskussioner. Det är härligt. Ledamöter kommer till mig när de är jättearga på mig, men också när de har svackor och personliga bekymmer. Jag ser det som ett gott tecken. Vi kan gråta tillsammans, vara lite sura på varandra och vi kan skratta tillsammans. Jag upplever att vi har ett bra klimat, fastän det är pressande i det här besvärliga parlamentariska läget.

Är du en ”raka rör”-person?

– Jag tror det. Jag är inte så mycket för krusiduller. Jag har jobbat med gubbar i fackföreningsrörelsen och fått ta för mig, säger Annelie Karlsson och illustrerar med armbågarna.

Hur ser du, som har en bakgrund i Handels, på att allt fler LO-väljare överger S?

– Vi måste prata om politik på ett sätt som gör att folk känner igen sig, som berör. Många vet vad Socialdemokraterna vill, men man ska också kunna lita på att vi gör det. Sedan var det länge sedan vi hade egen majoritet, så vi måste förhandla.

Var är Socialdemokraterna om tio år?

– Jag hoppas att vi har blivit tydligare i våra budskap. Att folk vet vilken färdriktning samhället kommer att gå om man lägger sin röst på oss. Idag tittar vi mycket på en fråga i taget i stället för helheten. Det har skapat ett avstånd mellan politiker och hur folk ser på politik.

– Många säger att de inte är intresserade av politik. Men de har också barn på skolan, äldre föräldrar som behöver vård och vill att tågen ska komma i tid. Alla är intresserade av det. Där har vi misslyckats. De tänker att politik bara är käbbel.

Sonen föddes med klumpfot

Sonen David har varit ytterligare en drivkraft för Annelie Karlsson. Han föddes med klumpfot och fick opereras flera gånger under uppväxten. Hon kallar det för sin skatteåterbäring.

– Han kunde spela fotboll och handboll tack vare svensk sjukvård, som skattefinansierades. Det var en wow-upplevelse att vårt barn fick en helt normal uppväxt. När man pratar om politik på det sättet är det ingen som är ointresserad. Alla har någon i sin närhet som fått den skatteåterbäringen.

I din hemkommun Kristianstad är SD idag jämnstora med S. Vad beror det på?

– Det där är 10 000-kronorsfrågan. Varför är man större i Skåne? Jag umgås med folk som röstar på Sverigedemokraterna och sympatiserar med dem, men jag tror att de i dag är intresserade av att prata politik i ett lite bredare perspektiv än att bara prata om migrationen. När man börjar pratar om förutsättningar i arbetslivet är inte migrationsfrågan längre störst och viktigast för dem. När vi får den diskussionen att landa bättre kommer inte Sverigedemokraterna ha svaren.

– Jag tror att man blev lite förbannad när det kom väldigt många människor och vi inte kunde reda integrationen. Folk ställde människor mot varandra. Men det är få jag känner som vill att Sverigedemokraterna ska styra landet, även om man sympatiserar med deras politik.

Annelie Karlsson har en bakgrund som ombudsman på fackförbundet Handels. Foto: Filippa Rogvall

Annelie Karlsson exemplifierar med avhoppen i SD-styrda Bromölla, beläget mellan hennes lägenhet i Kristianstad och sommarstugan i Sölvesborg.

– När Sverigedemokraterna nu lämnar sina uppdrag i Bromölla med stora underskott i kommunen visar det kanske inte på ett jättestort ansvarstagande. Ska Louise Erixons (kommunstyrelsens ordförande i Sölversborg, reds anm) högra hand, en 20-årig grabb, styra? Nja. Många som röstade på dem tycker nog inte att det blev så bra.

S har ändå skärpt sin flyktingpolitik de senaste åren. Är det SD som drivit den utvecklingen?

– Man måste se det utifrån den verklighet som råder. 2015 innebar en enorm utmaning för Sveriges kommuner. Vi kan inte slå oss för bröstet och säga att etableringen har fungerat, även om det blivit bättre över tid. Att vi skruvar på migrationen beror på att vi misslyckats med etableringen och måste reda den. Sedan kan inte Sverige ha en annan hållning än övriga Europa, det blir en skev belastning av ansvaret.

Bråket med Gustav Fridolin

Socialdemokraternas hårdare tongångar om migrationen fick det tidigare MP-språkröret Gustav Fridolin att skriva ett rasande debattinlägg i tidningen Arbetet i januari. ”Vad är det för sossemonster jag har varit med och skapat?” frågade han sig.

Han fick ett lika rasande svar från Annelie Karlsson. Hon ansåg att han var bitter och kom med ”rena falserier” om Stefan Löfvens uttalanden. Inte minst tog hon fasta på Fridolins skildring av nattliga politiska samtal på en hemmafest.

Dåvarande MP-språkröret Gustav Fridolin i riksdagen i januari 2019. I bakgrunden statsminister Stefan Löfven (S). Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL/MEDIABILD

”Medan Gustav Fridolin stod och snackade, säkerligen mest och högst, i köket på festen kl 03:30 gick hundratusentals vanliga löntagare till jobbet”, skrev Annelie Karlsson.

– Jag tyckte att det var grymt orättvist. Min största ilska var att han hånade oss. Gustav och så många andra har fått chansen att studera och en bra start i livet tack vare socialdemokratisk politik. Under hans studietid jobbade jag på Kappahl och betalade skatt för att han skulle få gratis utbildning. Och så ska han håna oss? Men jag är inte arg längre. Jag är inte så långsint.

Blir man bitter efter flera års samarbete med S?

– Jag tycker att det är ett välfungerande regeringssamarbete. Eftersom vi fortfarande samarbetar är det väl bättre att ha en dialog öga mot öga än i en debattartikel.

S står bakom migrationskommitténs alla 26 förslag medan MP bara står bakom tre. Kan det bli nödvändigt att runda dem via riksdagen?

– Det kommer hamna på regeringens bord snart och jag hoppas de blir överens om att skicka det på remiss. Jag tror att det ska lösa sig.

Tidigare har SD uteslutits från flera samtal men nu är de med i migrationskommittén och partiledarsamtal om coronakrisen. Tycker du att det är ett steg i rätt riktning?

– Allt jobb i riksdagen gör vi med alla åtta partier så för oss var det självklart. Hur regeringen sedan väljer att bjuda in i andra sammanhang är inte min grej att kommentera. Jag jobbar just nu med att förankra beslut i samband med corona, och då har jag Henrik Vinge (SD) i min telefonbok och pratar med honom på samma sätt som med de andra gruppledarna. Under den här perioden, med samling för Sverige, har jag varit stolt över riksdagens arbete. Alla som drabbas av krisen förväntar sig att vi lägger ner partipolitiska skillnader och tar ansvar.

