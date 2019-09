Bengtsfors kommun meddelande på tisdagen att de inte vill ta emot fler nyanlända, eftersom de – enligt kommunalrådet Stig Bertilsson (M) – redan har tagit emot en ”för stor andel”.

Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping, var fram till 2015 regeringens flyktingsamordnare. Han säger att han känner igen argumentationen och att han håller med honom i grunden.

– Trots lagändringar har jag full förståelse för att Bengtsfors vill göra mer för att åstadkomma ett mer rättvist mottagande, säger han.

Hoppas att det sprider sig till riksplanet

Han säger att det är i kommunerna som inte vill hjälpa till som kritiken nu träffar – bland annat hos Stig Bertilssons partivänner i Vellinge kommun, som likt Bengtsfors också är M-styrd.

– Moderaterna har hela tiden motsatt sig ökad statlig styrning. Så det är klart, ska vi hjälpa Bengtsfors måste partivännerna i Vellinge byta inställning. För ska vi lösa det här måste alla hjälpas åt. Och det är det som blir så absurt: Sverige har åtagit sig att ta emot människor. Man kan tycka vad man vill om det, men har man som nation bestämt det kan man inte säga att man som kommun ska stå vid sidan om.

Han ser nu utspelet från Bengtsfors som en möjlig öppning.

– När politiker som Stig Bertilsson uppmanar alla att förstå behovet av en solidarisk fördelning, då hoppas jag att den samstämmighet som jag tycker finns bland väldigt många kommunpolitiker också sprider sig till riksplanet.

S kommunalrådet: ”Sverige måste få ett mindre mottagande”

Jimmy Jansson (S) är kommunalråd i Eskilstuna och har vid flera tillfällen larmat om att kommunen går på knäna till följd av andelen nyanlända som placerats och bosatt sig just i Eskilstuna. Han säger att han tror att vi kommer att få se fler utspel likt det från Bengtsfors framöver som ett slags rop på hjälp och av ren frustration.

– Det handlar om ett missnöje med styrningen av Sveriges migrationspolitik. I Eskilstuna har vi till exempel nyligen beslutat att man inte längre får hyra i allmännyttan om man har etableringsersättning eller försörjningsstöd. Fler kommuner kommer att börja göra sådana saker, både utspel som det från Bengtsfors men också mer konkreta saker som detta.

Gällande Bengtsfors säger han dock att det är lite – i alla fall från hans horisont – som att ”gråta lite över spilld mjölk”, eftersom han menar att problemen i Bengtfors inte är i närheten av så stora som i Eskilstuna.

– Vi har varje år ungefär 1 000 personer som flyttar till Eskilstuna utan någon som helst koppling till arbetsmarknad eller bostadsmarknad. Rakt in bara. Dessutom kommer beslutet om anhöriginvandring göra att det blir ännu fler. Och då har vi noll tomma lägenheter och knökfullt i skolorna nu. Vi bygger bostäder och skolor som aldrig förr men det räcker liksom inte.

För att försöka spara så gott de går ser Eskilstuna just nu över riktlinjerna till försörjningsstöd och kommer skruva åt dem så mycket som det bara går.

– Så från min horisont blir utspelet från Bengtsfors nästan lite hånfullt mot Eskilstuna, som har en utmaning på riktigt, säger Jimmy Jansson.

Klarar sig inte ens med dubblat stöd

En fjärdedel av landets kommuner går minus, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Anders Knape, ordförande för SKL, menar att även om regeringen skulle fördubbla den föreslagna resurstillökningen till kommunerna så skulle det ändå inte räcka. Är det din bedömning också?

– Ja. Det pratar om fem miljarder till kommunala sektorn. För Eskilstuna är det ungefär 50 miljoner, medan underskottet totalt är på 125 miljoner. Skulle vi få 50 så skulle underskottet visserligen halveras, men vi har inte lagt en enda krona på välfärden i övrigt. Och så här ser det ut i många kommuner. Eskilstuna är inte unikt. Det är så Sverige ser ut. Så Knape har helt rätt. Även om vi dubblar det är vi inte hemma. Hans ekvation

Jimmy Jansson menar att det är vikigt att staten nu tar fram en mer fungerande migrationspolitik och att hans parti – Socialdemokraterna – är de som ska ta täten.

– Vi kan inte ha en situation där 290 kommuner börjar hitta på egna lösningar för att undvika att människor ska ta sig dit. Det är varken humanistiskt eller särskilt bra för Sverige som helhet. Därför måste staten kliva fram och se vilka problem som finns, och då också vilka som är på riktigt och vilka som mest är ”gråt”.

Vad vill du se för lösning?

– Arbetskraftinvandring kommer vi behöva ha under många år, men det är mycket svårare för personer som kommer via asylsystemet att etablera sig i Sverige. Man behöver ta ett helhetsgrepp nu: Hur många personer klarar Sverige att ta emot under en tidsperiod?

– Asylrätten ska man stå upp för, men man kan göra mycket inom systemet för att se till att Sverige får ett mindre mottagande för kanske en tioårsperiod framöver.

Hur bråttom är det?

– Det borde ha skett i går. Eller för tre år sedan. Det är frustrerande att som kommunal företrädare se partikamrater på riksnivå säga att ”vi ska lösa det här”, samtidigt som det inte finns några offensiva jämlikhetssatsningar i Januariavtalet. Värnskatten kanske är bra för mig, men inte för den som kommer som asylsökande. Bostadsbristen och arbetslösheten är här nu. Även om vi gör saker som förbättrar Sverige i ett perspektiv på två, tre eller fem år så kommer vi att tappa personer på vägen.

Expressen har sökt Åsa Lindhagen (MP) som är ansvarigt statsråd för frågan.

