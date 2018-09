Det är två leende kandidater från S och C som syns på den turkiska internationella tv-kanalen TRT Worlds inslag från Kulu, Turkiet. Valaffischer med Sultan Kayhan, S, och den numera uteslutna kandidaten Mikail Yüksel, C, prydde den turkiska staden där många svenskar av turkiskt ursprung semestrar varje år. Flera av dem väljer att förtidsrösta på honorärkonsulatet i staden under sin semester.

I ett land där en svensk valobservatör från MP så sent som i juni i år nekades inträde fick de två politikerna kampanja fritt inför det svenska riksdagsvalet.

Till Expressen skriver Sultan Kayhan att det inte krävs några tillstånd för att kampanja i Kulu, och att flera politiska kandidater varit där, ofta i samband med val.

Hon nämner dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt som besökte Kulu under 2009, men det var inte under en valkampanj.

Hon skriver vidare att det är partiet som betalat hennes kampanjresa.

Förbjudet enligt lag att kampanja i vallokal

I svenska val gäller den så kallade valhemligheten. Valen ska vara fria och hemliga. Ingen ska kunna ta reda på hur någon har röstat.

Men när röstningen pågick i Kulu ser man på tv-bilderna att politikerna Sultan Kayhan och Mikail Yüksel befinner sig på samma plats som väljarna tar sina valsedlar.

Där får politikerna inte kampanja, enligt vallagen.

Så säger vallagen 8 kap 3 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Källa: Vallag (2005:837) Visa mer Visa mindre

Kayhan vill inte svara på om hon befunnit sig i vallokalen på svenska konsulatet i Kulu, om hon sett vilka valsedlar som väljarna tagit och om hon hjälpt personer att kryssa hennes namn.

Trots att hon svarat på flera andra frågor på mejl, skickar hon vidare dessa frågor till en pressekreterare.

"Svaret på samtliga tre frågor är nej", skriver Martin Rynoson, pressekreterare för Socialdemokraterna.

Han fortsätter mejlet till Expressens reporter på följande sätt:

"Ställer du samma frågor även till etniskt svenska riksdagskandidater eller är det bara politiker med utländsk bakgrund som du försöker misstänkliggöra?"

TV-inslaget avslöjar S-politikern i vallokalen

Expressen frågar än en gång om Sultan Kayhans kampanj i Kulu:

Förstår jag dig rätt att hon inte sett vilka valsedlar som någon tagit, och vilka kryss de satt?

Sultan Kayhan, S, nickar instämmande när kvinnan visar upp vilket namn hon kryssat på valsedeln. Foto: Skärmdump från TRT World

"Sultan höll inte koll på vilka valsedlar som väljarna tog med sig till röstbåsen och hon hjälpte inte någon att kryssa henne", blir svaret från Martin Rynoson.

Men det stämmer inte.

På TRT Worlds tv-inslag från Kulu nickar riksdagsledamoten Sultan Kayhan instämmande när en äldre kvinna visar upp krysset på sin valsedel märkt med Socialdemokraterna.

Hon syns även bredvid Mikail Yüksel, C, bara någon meter från bordet med röstsedlar, trots att vallokalerna ska vara fria från politiskt kampanjande för att minimera risken för otillbörlig påverkan.

Kayhan på samma middag som Grå vargarna

Sultan Kayhan deltog i juni i år på en middag i Rinkeby där även en företrädare för den ultranationalistiska organisationen Grå Vargarna var med, vilket Expressen kunde avslöja kort därefter.

Den tidigare Mp-ministern Mehmet Kaplan tvingades lämna regeringen just på grund av samröre med samma organisation.

Enligt Kayhan är det uteslutet med samröre med en organisation som Grå vargarna:

"För mig är det helt uteslutet att ha samröre med en högerextrem organisation som Grå vargarna, på samma sätt som det är uteslutet för mig att ha samröre med exempelvis Nordiska motståndsrörelsen. Jag är socialdemokrat och står upp för alla människors lika värde", skriver Kayhan.

Sultan Kayhan stod på plats tio på Socialdemokraternas riksdagslista i Stockholm. I området Yttre Västerort, där valdistrikten i Rinkeby ingår, där hon i juni var på samma middag som en medlem ur Grå vargarna, fick Sultan Kayhan 601 personkryss i riksdagsvalet.

Totalt från hela Stockholms kommun fick hon 1 081 personkryss.

"Jag är tacksam för personkryssen. Varför jag fick 601 av partiets cirka 10 000 personkryss i Västerort har jag ingen teori om, utöver att jag deltog på flera av mitt partis kampanjaktiviteter där", skriver Kayhan till Expressen.

Kayhan, S, och Yüksel, C (numera utesluten) nära bordet där väljarna tar valsedlar inne på svenska konsulatet i Kulu. Foto: Skärmdump från TRT World

Men rösterna räckte inte.

Däremot står hon högt upp för att bli ersättare i riksdagen, om det skulle bli en S-regering med ministrar från just riksdagen.

Utesluten C-politiker fick över 400 personkryss

I samma tv-inslag från Kulu står Centerpartiets numera uteslutna kandidat Mikail Yüksel och pekar på sitt eget partis valsedlar som lagts fram på bordet vid det svenska konsulatet.

Han uteslöts senare kort före riksdagsvalet, på grund av sitt tidigare samröre med just organisationen Grå vargarna. Hans pappa var aktiv i det ultranationalistiska Grå vargarna, och att han därigenom hade träffat personer från partiet.

– Jag har berättat min historia för partiet innan jag kandiderade och de såg inget problem med min bakgrund. Jag känner mig sviken nu av partiet. De borde stå stadigt när det blåser, sa han då.

Yüksel fortsatte trots det sin kandidatur och satsade på att ta sig in med hjälp av personkryss, ända tills Centerpartiet i slutet av augusti helt stoppade hans kandidatur.

Trots att Mikail Yüksel hade uteslutits ur partiet fick han ändå 443 personkryss i riksdagsvalet. Men kryssen får räknas som bortkastade eftersom han hade strukits från Centerpartiets valbara lista.

Expressen har sökt Mikail Yüksel.