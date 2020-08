Sveriges statsbudget har baserats på januariavtalet sedan S, MP, L och C ingick överenskommelsen i januari 2019. Nu tycks dock de ekonomiska meningsskiljaktigheterna mellan regeringspartierna (S och MP) och stödpartierna (C och L) bli ett allt större besvär – bland annat på grund av de stora hålen i statsfinanserna som rivits upp under coronapandemin.

Tidigare i augusti rapporterade flera medier om att Sveriges BNP krympte med 8,6 procent under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Raset var det största på 40 år.

Nu närmar sig budgetförhandlingarna på allvar – och retoriken hårdnar.

Liberalerna kräver stora skattesänkningar

I Nyamko Sabunis sommartal på torsdagen lyfte hon fram en rad krav inför de stundande förhandlingarna.

Partiet kräver bland annat att skatten på de allra lägsta inkomsterna sänks med runt 500 kronor per månad. Totalt ser partiet ett behov av 30 miljarder kronor i skattesänkningar på jobb och företag.

Under talet skickade Nyamko Sabuni en tydlig pik vänsterut:

– Liberalerna kommer heller inte acceptera utgångspunkten från de som försöker ställa företagare mot oss andra. De som nu ropar på skattehöjningar och krav på återbetalning av vårens insatser, sa hon.

– Medan andra nu börjar prata om att det svenska näringslivet står i skuld till staten säger jag som det är: Det är ni företag som står för notan. Det är ni som betalar allas vår välfärd. Det är vi som står i tacksamhetsskuld till er.

”Hoppas S ser vikten av det”

Efter talet svarade Nyamko Sabuni på Expressens frågor om hur man ska lyckas komma överens med Socialdemokraterna om höstbudgeten.

– Jag tror att en vattendelare blir vad som stimulerar arbetslinjen och vad som hämmar den genom att man går mot bidragslinjen. Den vattendelaren kommer vara viktig för Liberalerna att hålla fast vid, sa Sabuni.

Du kräver 30 miljarder i skattesänkningar på jobb och företag. Kommer Socialdemokraterna gå med på det?

– Jag hoppas att Socialdemokraterna också läser av den situation vi befinner oss i efter pandemin, där många företag har gått i konkurs och där många medarbetare har blivit uppsagda. Det är jättebra att vi har en a-kassa som nu involverar fler som blivit utan arbete, men det är viktigt att vi gör det enklare, billigare och mer lönsamt för den som vill anställa och den som vill arbeta.

Nyamko Sabuni fortsatte:

– Vi vill se en skillnad mellan den som lever på bidrag och den som arbetar. Då måste vi ha 30 miljarder i skattesänkningar som Liberalerna föreslår. Jag hoppas att Socialdemokraterna ser vikten av det. Ska vi stimulera ekonomin kan vi inte spara oss ur krisen, då måste vi investera. De här 30 miljarderna är en investering.

Men Socialdemokraterna tycks inte hålla med.

S-ministern: ”Omöjlig ekvation”

I maj argumenterade finansminister Magdalena Andersson (S) för att det ekonomiska läget snarare kräver skattehöjningar.

– Det kommer vara avgörande för vilken välfärd vi har råd med, sa hon på en pressträff.

På torsdagen höll socialminister Lena Hallengren (S) pressträff om vårdens ansträngda läge under pandemin. Hon ställde sig mycket kritisk till Liberalernas förslag:

– 30 miljarder i skattesänkningar med de vård- och omsorgsbehov som finns låter som en omöjlig ekvation, sa Lena Hallengren till Expressen.

Så det kommer inte gå?

– Nu är det inte jag som förhandlar budgeten, men om du frågar mig som socialminister och socialdemokrat så kan jag inte förstå var det utrymmet skulle tas.

Sabuni: ”Varje dag är en ny dag”

I oktober 2019 kunde Expressens Tomas Nordenskiöld berätta att Liberalerna hade inlett en process med målet att manövrera bort från Socialdemokraterna och i stället närma sig Moderaterna. Detta enligt flera företrädare inom partiet.

Partiledningen förnekade bestämt uppgifterna – men när Nyamko Sabuni får frågan om hur stabilt partiet står i januariavtalet i augusti 2020 blir svaret mer svävande:

– Varje dag är en ny dag.

Känsligaste frågorna för januaripartierna En bred skattereform • En av Socialdemokraternas viktigaste punkter i det avtal som slöts mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i fjol – det så kallade januariavtalet – var en stor skattereform. • Men finansminister Magdalena Andersson har därefter meddelat att reformen förmodligen inte hinner bli av innan nästa val. • SSU:s ordförande Philip Botström krävde i februari att S borde lämna januariavtalet om skattereformen inte är på plats i höst. Reformeringen av Arbetsförmedlingen • Centerpartiets stora flaggskepsreform, som arbetats fram av partitoppen Martin Ådahl, går ut på att privata aktörer ska ta över Arbetsförmedlingen. • Reformen har resulterat i ökade motsättningar mellan januaripartierna – samtidigt som kritiska centerpartister vänt sig emot partiledningen. • ”Det är ett fullskaligt experiment”, sa en C-företrädare till Expressen i oktober 2019. • I november 2019 larmade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg om att allt fler anställda flydde från kaoset på myndigheten, rapporterade Aftonbladet. Reformeringen av LAS • I januariavtalets tjugonde punkt stadgas att lagen om anställningsskydd ”ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. • Punkten har väckt stor ilska från LO-håll. ”Man måste ur januariöverenskommelsen och speciellt när det gäller punkt 20, den om LAS, måste man gå in och säga till Centern och Liberalerna att den ska tas bort. Det måste omförhandlas”, sa Tommy Wreeth, ordförande för LO-förbundet Transport, i februari. Migrationspolitiken • Punkterna 65 till 68 i januariavtalet behandlar migrationen. Där stadgas bland annat att den tillfälliga lagen ska förlängas i två år, att försörjningskravet justeras och att den framtida migrationspolitiken ska beslutas i en parlamentarisk kommitté. • Migrationskommittén kollapsade när Moderaterna lämnade förhandlingarna i början av juli. Anledningen var att S inte velat minska invandringen tillräckligt mycket, menade M. • L och C var tveksamt inställda till Moderaternas krav på volymmål, samtidigt som S och MP var emot. Visa mer Visa mindre

