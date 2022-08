Rysslands svåra val när Ukraina går till motattack

Trots nya ryska attacker längs frontlinjerna i Ukraina har Ryssland endast tagit begränsade territoriella vinster under de senaste dygnen.

Däremot fortsätter Ryssland att beskjuta med artilleripjäser längs frontlinjerna, enligt Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War, som dagligen publicerar analyser och lägesrapporter om kriget i Ukraina.

Totalt uppges Ryssland ha flyttat mellan 20 000 till 25 000 trupper från östra Ukraina till de södra stridslinjerna för att stärka upp offensiven, säger Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Förhoppningen är att få stopp på den kommande ukrainska motoffensiven i Chersonregionen. Men hur den kommer se ut är svårare att veta, menar Ilmari Käihkö.

– Nu försöker de inte med någon större motoffensiv, utan de tar strategiskt områden väster om Dnepr-floden.

Över floden, som rinner genom Chersonregionen, går även viktiga Antonivkabroni som Ryssland använt att frakta vapen och annat krigsmateriel. Bron ses som strategiskt viktig för både Ukraina och Ryssland.

Foto: Skärmdump / Institute for the Study of War

Stora risker vid motoffensiv

Men riskerna för Ukraina vid en stor motoffensiv i Chersonregionen kan vara stora då man tvingas gå in i ockuperade områden med många civila, menar han.

– Det är också möjligt att Ukraina saknar styrkor, och samtidigt inte vill riskera stora förluster, säger Ilmari Käihkö.

– Det kanske inte var meningen med stor och snabb offensiv då riskerna är stora.

I östra Ukraina är de ryska markattackerna koncentrerade runt de ukrainska städerna Siversk, Bachmut, Izjum och Donetsk.

Ryska trupper uppges samtidigt avancera nordväst om utkanterna av Donetsk. Enligt ryska källor uppges landets väpnades styrkor vara omkring 16 kilometer norr om staden.

”Ryska styrkor kommer sannolikt att fortsätta offensiven för att ta vara på nyligen vunna fotfästen nordväst om Donetsk”, skriver ISW i rapporten.

