Rysslands nya plan: Fokusera på Luhansk

Den ryska militärledningen överger planen på att försöka omringa de ukrainska styrkorna genom en tänkt linje från Izjum ner mot staden Donetsk i östra Ukraina, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of Wars senaste rapport.

Istället för att fokusera på regionen Donetsk adminstrativa gränser kommer man nu sannolikt att prioritera Luhansk. Närmast genom försök att ta över staden Severodonetsk, skriver ISW.

En av orsakerna kan vara de misslyckade försöken att korsa floden Donets, då minst en stridsbataljon krossades.

Brist på soldater

Ryssland börjar få slut på utbildade soldater, enligt ISW. Ett av tecknen på detta är rapporter om att Kreml nu sätter in stridande privata militära företag.

Utöver det uppges 2 500 ryska reserver nu ha kallats in för att förstärka trupperna. Det kommer enligt tankesmedjan sannolikt inte vara tillräckligt för att fylla på de ryska enheter som enligt underrättelseuppgifter förlorat upp till 20 procent av sin personalstyrka.

Fördel Ukraina i Charkiv

Även kan det framgångsrika ukrainska försvaret av miljonstaden Charkiv hota de ryska ambitionerna i Donbass, skriver Sky news.

I nästan 80 dagar har slaget om Ukraina näst största stad utkämpats. Industristaden som ligger bara fyra mil från den ryska gränsen har utsatts för intensiv beskjutning, men de ryska trupperna har pressats tillbaka vilket har pekats ut som en milstolpe för Ukrainas motoffensiv.

Det innebär att ukrainska trupper kan förflyttas längre österut och på så vis hota de ryska försörjningsleden, enligt Sky News.

