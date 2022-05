Rysslands dödstal – som nio års krig i Afghanistan

Det brittiska försvarsdepartementet skriver under måndagen i en tweet att antalet ryska soldater som dött under den tre månader långa invasionen av Ukraina är på samma nivå som de ryska dödssiffrorna under kriget mellan Sovjet och Afghanistan som pågick 1979 till 1989.

Dödssiffran för sovjetiska soldater under kriget med Afghanistan var omkring 15 000, rapporterar Daily Mail.

– Det är helt möjligt att Ryssland faktiskt lidit lika stora försluter som i Afghanistan. Bara om vi ser på den öppna informationen om ryska fordon som slagits ut vet vi att det måste vara tusentals ryssar som dött, säger Ilmari Käihkö, krigsvetare vid Försvarshögskolan, till DN.

Käihkö: ”Man kanske inte kan lära sig av sina misstag?”

Storbritanniens beräkningar är betydligt blygsammare än ukrainska försvarsdepartementets uppskattning av ryska förluster, som under måndagen låg på 29 200.

Att Ryssland under tre månaders invasion kan ha nått upp till samma nivå som under det långdragna kriget förklarar brittiska försvarsdepartementet med undermålig taktik, brist på flexibilitet, och befälhavare som upprepar samma misstag gång på gång.

Ilmari Käihkö är inne på samma linje:

– Man kanske inte kan lära sig av sina misstag? I alla fall inte under tiden som kriget pågår. Det som är konstigt, om man lyfter blicken från taktisk till operativ strategi, så är det ett stort problem för Ryssland att man gör samma sak gång efter gång efter gång. Gör ett anfall, misslyckas, och försöker igen, säger han till DN.

Skryter om ryska vapnet i tv – dagen efter sprängs det