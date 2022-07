Lysytjansk, som vetter mot Sievjerodonetsk över floden Donets, har varit den sista staden under ukrainsk kontroll i Luhanskregionen.

På söndagen hävdade Ryssland att deras trupper tagit full kontroll över Lysytjansk och därmed hela Luhanskregionen i östra Ukraina där hårda strider rasat sedan krigets början.

Men enligt Ukraina har varken staden eller hela Luhanskregionen hamnat under rysk kontroll.

Yurij Sak, talesperson för det ukrainska försvarsdepartementet, uppger för BBC ryska marktrupper oavbrutet genomför attacker mot staden men att striden om Donbass ännu inte är över.

– För ukrainare är värdet av mänskligt liv en högsta prioritet, så ibland kan vi dra oss tillbaka från vissa områden så att vi kan återta dem i framtiden, tillägger han.

ISW: Så fortsätter ryska offensiven

Enligt en bedömning från Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) intog ryska styrkor troligtvis Lysytjansk i Luhanskregionen under lördagen.

Enligt ISW väntas ryska styrkor sannolikt etablera kontroll över det återstående territoriet i Luhanskregionen under de kommande dagarna. Därefter tror tankesmedjan att Ryssland kommer prioritera anfall mot de ukrainska städerna Siversk, Slovjansk och Bachmut i Donetskregionen.

Ryssland har som mål att etablera full kontroll över hela Donbassregionen, vilket innefattar områdena Donetsk och Luhansk.

