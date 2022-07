Ryssland: Ukrainsk attack mot vår flottbas på Krim

Tidigt på söndagsmorgonen attackerades Rysslands Svartahavsflotta i Sevastopol på Krimhalvön av en ukrainsk drönare. Det uppger Sevastopols guvernör Mikhail Razvozhaev på Telegram, enligt Ria Novosti.

Fem personer skadades. Samtliga ska vara anställda vid marinens högkvarter.

Attacken skedde på den ryska helgdagen ”marinens dag” som firas runtom i Ryssland.

Men det planerade evenemanget i Sevastopol har nu ställts in av säkerhetsskäl, meddelar guvernören på Telegram. Invånare i staden uppmanas även stanna inomhus.

Enligt Razvozhaev utreder ryska säkerhetstjänsten FSB attacken.

Sevastopol ligger på den ukrainska Krimhalvöns sydligaste spets. I mars 2014 annekterades hela halvön av Ryssland.

Om uppgifterna kring söndagens attack stämmer är det första gången som Ukraina attackerar halvön, hävdar Christo Grozev, journalist vid undersökande tidningen Bellingcat.

Ukrainska attacker

Ukraina har inte tagit på sig attacken och uppgifterna har ännu inte blivit oberoende verifierade. Men Ukraina har den senaste tiden blivit allt mer framgångsrika i att attackera ryska mål i ockuperade områden. Mycket tack vare långdistansrobotar som leverats av väst.

I april förliste Rysslands väldiga krigsfartyg ”Moskva” på Svarta havet. Ukraina hävdade då att det var deras robotar som låg bakom för förlisningen.

Och i onsdags lyckades ukrainska styrkor förstöra den strategiskt viktiga Antonivkabroni Chersonregionen. Bron har använts av Ryssland för att frakta vapen och annat krigsmateriel över floden Dnepr som löper genom Ukraina.

Enligt analytiker på tankesmedjan Institute for the Study of War är bron nu ”troligtvis obrukbar”.

Ryssland hävdar däremot att man kommer skapa nya vägar över floden.

Enligt det brittiska försvarsdepartementet ser Ukrainas motoffensiv i den ockuperade Chersonregionen ser alltmer framgångsrik ut.

