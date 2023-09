I slutet på augusti meddelade Ukraina meddelade att dess trupper har befriat samhället Robotyne i de sydöstra delarna av landet – och nu försökte avancera längre söderut i sin motoffensiv.

Nu medger Ryssland att så är fallet.

Men Jevgenij Balitskij, guvernör i rysskontrollerade regionen Zaporizjzja, hävdar i en tv-intervju med RBC att ”taktiska skäl” ligger bakom, skriver Reuters.

– Den ryska armén har lämnat bosättningen eftersom det generellt sett inte finns någon mening med att stanna på öppen yta.

– Därför har den ryska armén förflyttat sig till bergen.

ISW: Ukraina avancerar

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War delar bilden av ukrainskt avancemang.

”Geolokaliserade bilder från tisdagen som visar hur ryska styrkor öppnat eld nordväst och väster om Robotyne indikerar att ukrainska trupper avancerat in i ett område som Ryssland tidigare hävdat att man kontrollerade”, skriver ISW i sin senaste uppdatering.

Robotyne ligger cirka 10 mil från hamnstaden Berdjansk vid Azovska sjön och 85 kilometer från den strategiskt viktiga staden Melitopol.

Båda är under rysk ockupation sedan kriget inleddes i februari förra året.

