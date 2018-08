Övningen kommer att involvera 300 000 ryska trupper, 1 000 flygplan och 900 pansarvagnar. Det är den största övningen sedan 1982 och för första gången kommer den att genomföras tillsammans med Kina, skriver the New York Times. De startar den 11 september.

Militärövningarna kommer att genomföras vid Rysslands östra gräns tillsammans med Kina och Mongoliet. Historiskt sett har Kina och Sovjetunionen haft spända relationer och deras trupper drabbade samman i slutet av 1960-talet – nästan så att ett krig bröt ut.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger till Expressen TV att man följer vad som sker i Ryssland och har full information om vad som görs.

– Varje land har rätt att genomföra övningar – det gör ju vi också. Det som är problemet är att Ryssland visat att man är beredd att visa att man är beredd att använda militär makt för att nå politiska mål, säger han och ger annekteringen av Krim och ryska militära inblandningen i Ukraina som exempel.

LÄS MER: Kinesiska militärfartyg i Östersjön – ska öva med Ryssland

Kreml: Aggressiva och fientliga mot oss

President Putins annektering av Krimhalvön 2014 som orsakade spända relationer med väst har tvärtemot skapat starkare band med Kina och tillsammans skapar de en motvikt och försäkring emot USA.

Övningarna kallas Vostok-2018 och när Kremls talesperson Dmitri Peskov fick frågor om det under en presskonferens på tisdagen svarade han: ”Landets förmåga att försvara sig i den nuvarande internationella situationen, som ofta är aggressiv och fientlig mot oss, är helt legitimt och det finns inget alternativ”, skriver the New York Times.

Ryssland samlar krigsflotta

Under tisdagen kom också rapporter om att Ryssland har samlat en stor krigsflotta utanför Syriens kust. Enligt ryska medier är det den största marina operationen sedan Moskva gav sig in i konflikten i Syrien 2015.

Orsaken till mobiliseringen är att det enligt ryska företrädare förbereds en iscensatt kemvapen-attack i Syrien av Västländerna. De uppgifterna har inte bevisats dock.