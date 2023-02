Ryssland hävdar att de intagit byn Blahodatne, norr om den av Ryssland så hett eftertraktade staden Bachmut, rapporterar Reuters. Rapporterna har inte kunnat bekräftas, men om det stämmer så handlar det om ytterligare ett litet steg i de ryska framgångarna i området. Nyligen intogs även Soledar, en annan stad norr om Bachmut. Samtidigt har Ryssland inlett en större offensiv mot Vuhledar, en bit längre söderut, där man uppger att man lyckats skapa sig ställningar.

Uppgifterna bekräftas delvis av det brittiska försvarsdepartementet som skriver att ryska trupper, som sannolikt räknas i tusentals, avancerat över en bro och ”hundratals meter” vidare mot Vuhledar.

”Ryska befälhavare försöker sannolikt skapa en ny frontlinje in i ukrainskkontrollerade delar av Donetsk, för att avleda ukrainska styrkor från det hårt omstridda området kring Bachmut”, skriver försvarsdepartementet på Twitter.

Om Ryssland skulle lyckas med sitt mål med att driva ut Ukraina från Bachmut, skulle det handla om den klart största framgången för Ryssland sedan förra sommaren. Enligt experter ser det ut som att Ryssland bestämt sig för att rycka fram innan de utlovade leveranserna av stridsvagnar och andra toppmoderna vapen är på plats.

Ryssland samlar allt de har tillgängligt

På måndagen beskrev Ukrainas president Zelenskyj framryckningarna som att ”Rysslands stora hämnd” redan har börjat. Nu säger Oleksij Danilov, presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor, att det redan så blodiga kriget kommer att få se sina hårdaste strider under kommande månader. Och att Putin kan tänkas planera en liknande attack – från söder, öster och norr – som vid invasionen den 24 februari förra året. Kanske till och med på invasionens årsdag. Danilov väntar sig att Ryssland kommer att sätta in mer än hälften av de 320 000 soldater som beräknas ha mobiliserats under hösten.

– Ryssland förbereder för maximal eskalering. De samlar allt de har tillgängligt och genomför övningar, säger han till Sky News.

– Allt är möjligt. Vi utesluter inget scenario under de kommande två till tre veckorna. Men den här gången har vi mer stöd från våra vänner i väst än vi hade för ett år sedan. De som hjälper oss har verkligen börjat ge maximalt med hjälp, säger han och tillägger:

– Bodigare dagar väntar.

