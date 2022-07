Ryssland avancerar – närmar sig kraftverk

Ryska trupper avancerade söder om staden Bakhmut i Donetskregionen på måndagen, enligt den senaste rapporten från den amerikanska tankesmedjan the Institute for the Study of War (ISW)

På geotaggade bilder på sociala medier syns legosoldater från det ryska paramilitära Wagnergruppen, som poserar vid en skylt i byn Novoluhanske, 25 kilometer sydväst om Bakhmut – vilket tyder på att ryska trupper rör sig djupare in i området.

Enligt ISW rör det sig om relativt små framsteg.

Ryssland ”lider fortfarande av samma grundläggande begränsningar som tidigare stoppade dem från att snabbt göra betydande markvinster under offensiven i Luhansk”, står det i ISW:s rapport.

Delar av Ukraina som kontrollerades av ryska styrkor på måndagen den 25 juli, enligt ISW:s analys. Foto: The Institute for the Study of War

Rapporter: Nära att ta över kraftverk

Flera ryska källor uppger också att Rysslands trupper är i processen av att ta över området kring Vuhlehirska kraftverket i Svitlodarsk.

Ukrainas försvarsstab har rapporterat att ryska styrkor ”delvis” har gjort framsteg i territoriet runt kraftverket, enligt ISW.

Tankesmedjans analys är att försvarsstabens utlåtanden kan vara ett tecken på att ukrainska styrkor har gjort en taktisk reträtt från området. Ryska nyhetsrapporter stärker detta, skriver de i rapporten.

”En rysk krigskorrespondent som rapporterar för ryska federala nyhetsbyrån (FAN) hävdar att Ukrainas styrkor bara kan dra sig tillbaka i nordvästlig riktning från Novoluhanske mot Semihiryja, vilket vidare talar för att de ukrainska styrkorna deltar i en medveten och kontrollerad reträtt från området kring kraftverket”, skriver ISW.

