Ryssarna splittras – efter Ukrainas motoffensiver

Tidigare har den ryska ockupationsmaktens trupper självmant lämnat städer och områden som de övertagit, men nu tvingas de till det, menar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i en rapport från torsdagen.

Enligt tankesmedjan har Ryssland börjat överföra personal i östra Ukraina till Cherson och Zaporizjzja – på bekostnad av Slovjansk och Siversk, två städer som de till synes övergett.

Enligt ISW har Ryssland tidigare övergett exempelvis Charkiv för att fokusera på Luhansk, men då på eget initiativ.

Ukraina tar initiativ

ISW menar att motoffensiverna i öst, kombinerat med att ukrainska styrkor börjat återta en del av Cherson-regionen i södra Ukraina som varit ockuperad nästan från krigets början, tyder på att Ukraina börjar att ”aktivt forma krigets utgång för första gången”.

Flera bedömare, däribland överstelöjtnant Joakim Paasikivi, menar att det är Ukraina som i dag har tagit initiativet i kriget.

– Cherson är det absolut viktigaste målet att befria för Ukraina, har Paasikivi tidigare sagt.

Ryska anfall mot flera städer

Samtidigt skriver ISW att Rysslands anfallsstyrkor kan delas in i fem till sju sådana kring Bachmut i nordöstra Ukraina. Tankesmedjan baserar det på den ukrainska generalstabens beskrivningar av ryska attacker och det är framför allt orterna Vershyna, Soledar, Kodema, Yakovlvka och Bachmut som är utsatta.

Tidigare under fredagen uppgav Ukrainas kärnkraftsoperatör Energoatom att delar av en reaktor i det ockuperade kärnkraftverket i Zaporizjzja i sydöstra Ukraina hade skadats av två ryska raketer. Enligt Energoamtom har ingen strålningsläcka rapporterats.

