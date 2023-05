Nätverket, som kallas för ”Sernija”, pekas av USA:s utrikesdepartement ut för att arbeta med att få tag på information och material åt ryska säkerhetstjänsten FSB.

Och de har lyckats, långt efter krigets start, rapporterar Financial Times.

Det handlar om utrustning från företag i EU, som mikrochip och maskindelar, trots sanktioner som infördes i mars 2022.

Financial Times granskning visar att Moskva-företaget ”Trejdtuls” kan kopplas till nätverket, och ägs av Alexej Zibyrov.

Enligt tidningen är Zibyrov en person av ”intresse” för USA, just på grund av kopplingar till FSB.

Importerat under året

Registerdata visar att företaget importerat flera ton gods från Tyskland i slutet av 2022.

”Trejdtuls” har alltså kunnat undvika sanktioner, trots flera kopplingar till FSB och den ryska regeringen, enligt FT. Bland annat Andrej Georgijevitj Zacharov, som FBI söker, kan kopplas till adressen där företaget är registrerat i Moskva.

En rapport från ”Center for a New American Security” konstaterade nyligen att Ryssland nu använder sig av importer via svarta marknaden eller genom en kedja av företag utformade för att dölja den slutliga mottagaren.

