Ryska varningen när Ukraina fortsätter transportera spannmål

Spannmålsavtalet slöts mellan Ukraina och Ryssland på initiativ av FN och Turkiet i slutet av juli.

Avtalet innebär att spannmål, olja och majs ska få lämna jordbrukslandet Ukraina genom tre ukrainska hamnar – Odessa, Pivdennyj och Tjornomorsk.

Ukraina ska lotsa lastfartygen till turkiska hamnar där de lossas för vidaretransport till köpare runt om i världen.

Återvändande lastfartyg inspekteras av tjänstemän från FN, Turkiet, Ukraina och Ryssland för att säkra att de är tomma och inte transporterar vapen.

En gemensam central ska sättas upp i Istanbul för att övervaka och koordinera transporterna.

Fartyg och hamnar som används för transporterna ska fredas från fientliga attacker.

Även rysk export av vete och gödningsmedel via Svarta havet ska underlättast.

Källa: The New York Times/TT