Ryska utrikesdepartementet har på sin hemsida hängt ut svenska medier för att sprida falska nyheter. De länkar bland annat till en artikel skriven av Expressen.

”De svenska medierna, som hävdar att de är 'fria', brydde sig inte om att ge kommentarer från ryska tjänstemän”, skriver The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation på sin hemsida och namnger Expressens reporter som skrivit artikeln.

Ola Svenonius är forskare om krigspropaganda vid Totalförsvarets forskningsinstitut och han blir förvånad över ryska UD:s agerande.

– Jag har aldrig sett något sånt direkt påhopp mot en artikel och journalist förut, säger han och fortsätter:

– Det är helt bisarrt. Ur ett västligt perspektiv är det väldigt besynnerligt att deras regering ska gå ut och rikta sig mot journalister och medier i utlandet.

Utöver Expressen lyfter Ryssland också två artiklar av Aftonbladet som även dem länkas på hemsidan.

Robotattacken mot köpcentrumet

Det ryska påhoppet på svenska medier rör rapporteringen kring en robotattack mot shoppingcentret i staden Krementjuk i Ukraina.

Flera bilder från släckningsarbetet visade hur shoppingcentret stod i lågor och enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj befann sig omkring 1 000 civilpersoner i lokalerna vid tillfället.

The Economists korrespondent Oliver Carroll rapporterade om ”fruktansvärda scener”.

Den ryska versionen av händelsen lyder annorlunda.

Enligt Ryssland rör det sig om en precisionsattack mot ett ammunitionslager i närheten varifrån en brand sedan spred sig till köpcentrumet – som dessutom ska ha varit tomt.

Men övervakningskameror visar hur köpcentrumet träffas direkt av en robot och även rester av projektilen har hittats.

Flera oberoende experter menar också att en explosion i ammunitionslagret inte kan ha orsakat en brand som kan sprida sig så långt, omkring 500 meter från köpcentrumet. Det finns inte heller några skador på byggnaderna mellan lagret och köpcentrumet, skriver Bellingcat.

En rad personer har även samstämmigt intygat att köpcentrumet var öppet och fullt med folk när attacken skedde, vilket bevisas av kvitton som The Guardian har tagit del av.

”En pusselbit i ett större pussel”

Klas Granström, chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen, kommenterar det ryska utspelet.

– Den ryska propagandamaskinen går på högvarv för att få ut sin bild av kriget i Ukraina. Därför är det extra viktigt att fria medier fortsätter att rapportera om den ryska attacken och de skador den orsakar det ukrainska samhället även när det händer andra stora saker i världen, säger han och tillägger:

– Expressen har en omfattande rapportering både på plats i Ukraina och hemifrån Sverige. Vi ger utrymme för korrekta och relevanta uppgifter som hjälper våra läsare att få en heltäckande bild.

Ola Svenonius menar att man ska se det ryska agerandet som en del av något större.

– Jag skulle titta på det här som en pusselbit i ett större pussel om ett narrativ som ryska staten vill uppnå – att landets regering är objektiv och saklig.

Han fortsätter:

– Svenska myndigheter skulle aldrig göra det eftersom vi har press- och yttrandefriheten som garanterar att myndigheter inte ska påverka på det sättet.

